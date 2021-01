¿Qué pasa si el Senado condena a Trump? Lo que debes saber del nuevo juicio político

Latino

(CNN Español) — El presidente Donald Trump fue acusado nuevamente: es el primer líder en la historia de Estados Unidos en ser sometido a juicio político dos veces por la Cámara. La pregunta ahora es si será el primer presidente en ser condenado por el Senado y destituido de su cargo.

¿Que sigue?

Un juicio político es un proceso de dos partes. La Cámara presenta y aprueba los cargos del juicio político, pero el Senado es donde la persona acusada enfrenta un juicio y un posible castigo.

ANÁLISIS | Lo que aprendimos de la votación de juicio político en la Cámara

¿Qué dice la Constitución sobre el papel del Senado?

No mucho. El pasaje del texto es bastante sencillo. Aquí está:

El Senado tendrá el poder exclusivo para juzgar todas las acusaciones. Cuando se sientan para ese propósito, deberán estar bajo juramento o afirmación. Cuando se juzgue al presidente de Estados Unidos, el presidente del Tribunal Supremo presidirá: Y ninguna persona será condenada sin la concurrencia de dos tercios de los miembros presentes. (Artículo 1, Sección 3)

¿Hay reglas?

Sí. El Senado tiene un conjunto de reglas creadas por primera vez en torno al juicio político de Andrew Johnson en 1868 y luego actualizadas en 1986. Puedes leerlas aquí.

Los senadores prestan juramento antes del procedimiento. Hay una llamada a lista todos los días. El presidente del Tribunal Supremo tiene deberes específicos. Hay límites de tiempo establecidos para los argumentos y refutaciones y todas las preguntas de los senadores para la Cámara y los abogados de Trump deben presentarse por escrito y ser leídas por el presidente del Tribunal Supremo.

¿Cuándo comenzará este juicio?

Eso no está del todo claro. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, había indicado antes de la votación que no traerá de regreso a los senadores hasta el último día del mandato de Trump, el 19 de enero, como muy pronto. Dijo en un comunicado el miércoles por la noche que el proceso de prueba comenzará entonces.

¿Se puede realizar el juicio en un día?

Es casi seguro que no. Esto tomará algunos días o incluso semanas para que responda el grupo de legisladores de la Cámara de Representantes que presentarán el caso contra Trump y sus abogados. Por lo tanto, un juicio no puede ocurrir prácticamente hasta después de que el presidente electo Joe Biden sea investido el 20 de enero.

¿Entonces estará Trump fuera de su cargo antes de que finalice el juicio en el Senado?

Sí. Los senadores votarán sobre la destitución de un expresidente.

¿Cuál es el punto de llevar a cabo un juicio político a un expresidente?

Existe un precedente para el juicio político a exfuncionarios. Lee sobre eso —que se llama un «juicio político tardío»— aquí. Si bien la principal pena por un veredicto de culpabilidad en un juicio político es la destitución de su cargo, los senadores podrían votar para prohibir que Trump ocupe el cargo en el futuro; recuerda, Trump no ha descartado postularse para presidente en 2024. También podría perder su pensión cuantiosa y otros beneficios pospresidenciales.ç

Verificación de datos: no, el juicio político no prohibiría a Trump una candidatura en 2024

Pero Biden será presidente. ¿No estará el Senado ocupado con otras cosas?

Sí. Mucho. Estarán ocupados con las audiencias de confirmación para los escogidos al gabinete de Biden; al menos cuatro ya están programadas para la semana del 20 de enero, para el seleccionado a secretario de Estado, Antony Blinken; a secretario de Defensa, Lloyd Austin; a secretaria del Tesoro, Janet Yellen y a secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Se podría pedir a los senadores que redacten una legislación relacionada con la pandemia o el alivio económico: Biden quiere aumentar los cheques de alivio a US$ 2.000.

Entonces, el juicio político no será lo único en su agenda. Y es probable que solo pasen una parte de cada día en el juicio de Trump. También podrían, según las reglas, nombrar una comisión especial para evaluar el caso, pero esto parece poco probable.

Biden le pide al Senado que persiga el juicio político junto con «otros asuntos urgentes» de la nación

Una cosa a tener en cuenta: si bien Mitch McConnell establece el calendario como líder de la mayoría del Senado ahora, perderá ese estatus tan pronto como se certifiquen los resultados de las elecciones de desempate del Senado del 5 de enero en Georgia y los dos nuevos senadores demócratas, Jon Ossoff y Raphael Warnock, están en sus escaños. En ese momento, el senador demócrata de Nueva York Chuck Schumer se convertirá en el líder de la mayoría del Senado y tendrá más control sobre los procedimientos.

El primer juicio político contra Trump no prosperó. ¿Qué es diferente ahora?

En una palabra, los republicanos. En el primer juicio político de Trump, solo un senador republicano, Mitt Romney de Utah, votó para destituirlo de su cargo. Esta vez, se dice que McConnell, en lugar de proteger a Trump, está contento con el esfuerzo como una forma de eliminar a Trump o purgarlo del Partido Republicano. ¿Acaso eso dará lugar a más votos para castigar a Trump? No es claro.

¿Cuántos votos se requieren para condenar a Trump?

¡Gran pregunta! La condena requiere 2/3 de los presentes. Si los 100 senadores están presentes, son 67 senadores que deben votar a favor de condenarlo. Suponiendo que esos dos de Georgia estén en sus puestos, eso significa que hay 50 senadores de cada partido y se requerirían 17 republicanos para condenarlo.

¡Sin embargo! Presta mucha atención a las reglas, que requieren 2/3 de los presentes. Si esos dos demócratas de Georgia aún no están sentados en sus escaños, podrían necesitarse 66 senadores. Si algunos republicanos no querían votar en contra de Trump pero tampoco querían votar para condenarlo, podían omitir la votación y cambiar la proporción de senadores presentes. Se sabe que ese tipo de cosas suceden, aunque no durante los procedimientos de acusación.

¿Cuál es el precedente histórico?

Ha habido tres juicios políticos presidenciales anteriores, incluida el primero de Trump. El presidente Andrew Johnson fue acusado, pero sobrevivió al juicio del Senado por un voto después de que siete republicanos rompieron filas con su partido. Johnson no ganó las elecciones después de su juicio político. El presidente Bill Clinton fue acusado en su segundo mandato y fácilmente absuelto; menos de la mayoría de los senadores apoyaron su destitución, lejos de los 2/3 requeridos. Fue un resultado similar para el primer juicio político de Trump, cuando solo Romney se unió a los demócratas y menos de la mayoría de los senadores apoyaron su condena y destitución.

¿Por qué se puede hacer juicio político a un presidente en EE.UU.? 2:03