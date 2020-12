Pelé rinde nuevo y emotivo homenaje al ‘incomparable’ Diego Maradona

Latino

(CNN) — Pelé dedicó un nuevo y emotivo homenaje a su «gran amigo» Diego Maradona.

Ambos hombres son considerados dos de los mejores jugadores de la historia y compartieron una buena relación en los años posteriores a su retiro.

«A mucha gente le encantó compararnos toda la vida. Eras un genio que encantaba al mundo. Un mago con la pelota en los pies. Una verdadera leyenda», escribió Pelé en un mensaje en las redes sociales el miércoles.

«Pero sobre todo eso, para mí, siempre serás un gran amigo, con un corazón aún más grande».

La publicación de Pelé en Facebook estuvo acompañada de cuatro imágenes del gran futbolista brasileño junto a Maradona. La primera foto fue de Pelé tocando una guitarra, con un Maradona joven y sonriente mirando. La publicación ha tenido miles de compartidos y comentarios.

Maradona llevó a Argentina a la gloria de la Copa del Mundo en 1986, mientras que Pelé irrumpió en escena cuando era adolescente, ayudando a llevar a Brasil al éxito en el torneo en 1958.

Pelé, quien fue uno de los primeros nombres de alto perfil en presentar sus respetos a Maradona la semana pasada, también protagonizó otros dos equipos ganadores de la Copa del Mundo, en 1962 y 1970.

En 2000, Pelé y Maradona fueron nombrados jugadores del siglo por la FIFA, el organismo rector del fútbol internacional, pero el brasileño insiste en que comparar los dos íconos no es importante.

«Hoy sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos compararnos menos y empezar a admirarnos más», agregó.

«Entonces, quiero decir que eres incomparable. Tu trayectoria estuvo marcada por la honestidad. Y a tu manera única y particular, nos enseñaste que tenemos que amar y decir ‘te amo’ mucho más a menudo. Tu rápida partida no me permitió decírtelo, así que solo te escribiré: Te amo, Diego. Mi gran amigo, muchas gracias por todo nuestro viaje”.

«Un día, en el cielo, jugaremos juntos en el mismo equipo. Y será la primera vez que levante el puño al aire en señal de triunfo en el campo sin celebrar un gol. Será porque por fin puedo abrazarte de nuevo».

Maradona murió a los 60 años en una casa de la localidad de Tigre, Argentina, el 25 de noviembre.

Maradona: Detalles y objetivos de las pericias 2:03

La causa de la muerte fue un «edema agudo de pulmón secundario por insuficiencia cardíaca crónica agravada», dijo a CNN en Español una fuente del Ministerio de Justicia argentino presente en el momento de la autopsia.

Se lleva a cabo una investigación sobre un posible homicidio con las autoridades argentinas allanando las casas y oficinas del médico y psiquiatra de Maradona.

Ni una sola persona ha sido acusada formalmente en el caso, aunque muchas están siendo investigadas.