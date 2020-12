Reino Unido recibirá la vacuna Pfizer en «horas, no días», dice el vicedirector médico de Inglaterra

Latino

(CNN) — El Reino Unido recibirá su primer lote de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el covid-19 en las próximas horas, dijo el jueves el vicedirector médico de Inglaterra.

«Esperamos recibir [la vacuna Pfizer] muy pronto en el Reino Unido, y me refiero a horas, no a días», dijo Jonathan Van-Tam al programa de radio Five Live de la BBC.

El miércoles, el Departamento de Salud del Reino Unido dijo que hasta 800.000 dosis de la vacuna, suficientes para inocular a 400.000 personas, estarán disponibles la próxima semana.

Van-Tam también dijo que cree que los reguladores estadounidenses y europeos aprobarán la vacuna de Pfizer contra el covid-19 en los próximos «días o semanas», durante una entrevista separada con BBC Breakfast.

«No creo que otros reguladores, como los de Estados Unidos, se demoren mucho con respecto a esta vacuna. Creo que esto se resolverá en los próximos días», dijo Van-Tam.

Fauci dice que la FDA es más cuidadosa

Sus comentarios se producen después de que el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, afirmara que los reguladores de salud británicos que autorizaron la vacuna covid-19 de Pfizer el miércoles no examinaron los datos del ensayo con tanto cuidado como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. ( FDA) está haciendo en su revisión.

«La forma en que la FDA es, nuestra FDA lo está haciendo, es la forma correcta», dijo Fauci en una entrevista en Fox News. «Realmente examinamos los datos con mucho cuidado para garantizar al público estadounidense que esta es una vacuna segura y eficaz», dijo.

Estos grupos tendrán prioridad para recibir la vacuna de coronavirus en Reino Unido

Van-Tam explicó que el programa de vacunación del Reino Unido dará prioridad a las personas mayores en los hogares de ancianos y sus trabajadores, y luego a «todas las personas de 80 años o más» y «aquellas con condiciones de riesgo».

«Vienen más vacunas, hemos invertido en otras siete y deberían comenzar a llegar en primavera», agregó Van-Tam.

El epidemiólogo principal también le dijo a la BBC que las mujeres embarazadas no deberían vacunarse en este momento: «No tenemos los datos en este momento. Puede que no haya ningún problema, pero la seguridad es lo primero».

En cuanto a los niños, Van-Tam agregó que no son una prioridad en este momento, pero que los fabricantes «ahora están pensando en hacer ensayos en niños».

El subdirector médico también instó a los de los grupos prioritarios a aceptar el llamado a la vacunación, diciendo que el éxito del programa de vacunación y el posterior levantamiento de las restricciones dependen de la adhesión del público al plan.

«No es mi trabajo darles un número mágico porque todo depende de la rapidez con la que se lanza la vacuna, si las personas llamadas para recibir la vacuna se presentan. Si resulta ser del 10%, esta vacuna, aunque sea perfecta, no tendrá ningún efecto en la salud pública a nivel poblacional”, agregó.

En cuanto a la duración de la inmunidad proporcionada por la vacuna Pfizer, Van-Tam dijo que todavía no hay certezas sobre «cuánto va a durar».

«Tenemos algunos datos de que estas vacunas estimularán las células T y los anticuerpos, lo que podría ser de larga duración. Pero no sabemos cuánto durará. Estoy seguro de que serán bastantes meses como mínimo absoluto», añadió.

Van-Tam dijo que todavía hay algunos «desafíos en términos de condiciones de almacenamiento» con respecto a la vacuna Pfizer, que debe almacenarse a menos 70 grados, pero también hay un número limitado de veces que la vacuna puede «transitar por la temperatura del aire ambiente».

Añadió que tiene la esperanza de que la vacuna AstraZeneca-Oxford, que «debería ser mucho más fácil y más implementable en múltiples entornos del NHS [Servicio Nacional de Salud]», podría ser «tan fácil como la vacuna contra la gripe» de manejar.

Van-Tam también agregó que tiene «esperanzas» de que la vacuna AstraZeneca-Oxford esté lista para Navidad.