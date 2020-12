Al menos 5 muertos (incluido un bebé de 9 meses) después de que un auto atropellara a varias personas en Trier, Alemania

Latino

(CNN) — Al menos cinco personas murieron, incluido un bebé de 9 meses, y varias otras resultaron heridas cuando un hombre estrelló su automóvil contra un grupo de personas en una zona peatonal en la ciudad de Trier, en el suroeste de Alemania, el martes, dijo la policía.

Los agentes arrestaron al conductor del automóvil, un ciudadano alemán de 51 años. Estaba siendo interrogado por la policía y será procesado por asesinato y homicidio, dijo la policía.

El fiscal general dijo que el conductor estaba «gravemente intoxicado», con un nivel de alcohol en sangre de 1,4, y que hay «indicios de enfermedad psicológica».

La policía de Trier dijo que se desconoce el motivo, que el sospechoso no tiene antecedentes policiales y que sus antecedentes muestran una indicación de motivación política.

«Siempre vemos esas imágenes en la televisión, en otros países, y siempre pensamos que esto no puede suceder en Trier. Y ahora ha sucedido en Trier, y estoy aquí como alcalde, y no tengo palabras y me pregunto, ¿cómo puede un hombre así tener esta idea?», dijo Wolfram Leibe, alcalde de Trier.

Un portavoz le dijo a CNN que los agentes no buscaban a nadie más en Trier en relación con el incidente.