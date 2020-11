Nominaciones a los Grammy: Beyoncé, Dua Lipa y Taylor Swift lideran las listas para la edición 63 de los premios

Latino

(CNN Español) – Este martes se dieron a conocer las nominaciones para la edición 63 de los premios Grammy, que se llevarán a cabo el 31 de enero de 2021.

Beyoncé lidera las nominaciones con nueve menciones y figura en dos de las categorías más importantes de la noche: grabación del año y canción del año.

Taylor Swift con su «folklore», Dua Lipa con «Future Nostalgia» y el rapero estadounidense Roddy Ricch le siguen con seis nominaciones cada uno.

La agrupación de k-pop, BTS, obtuvo su primera nominación a los premios Grammy por su éxito «Dynamite» en la categoría «mejor interpretación de pop de un dúo o grupo». Megan Thee Stallion y Doja Cat también recibieron sus primeras nominaciones a los premios.

Entre los latinos nominados se encuentran Bad Bunny, Ricky Martin, Camilo, Kany García y Natalia Lafourcade.

Nominados latinos a los premios Grammy

Mejor álbum pop latino/urbano

«YHLQMDLG» de Bad Bunny

«Pausa» de Ricky Martin

«3:33» de Debi Nova

«Mesa para dos» de Kany García

«Por primera vez» de Camilo

Mejor álbum de rock latino o alternativo

«Aura» de Bajofondo

«Monstruo» de Cami

«Sobrevolando» de Cultura Profética

«La conquista del espacio» de Fito Páez

«Miss Colombia» de Lido Pimienta

Mejor álbum de música regional mexicana (incluida tejano)

«Hecho en México» de Alejandro Fernández

«La Serenata» de Lupita Infante

«Un canto por México, Vol. 1» de Natalia Lafourcade

«Bailando sones y huapangos con Mariachi Sol de México de José Hernández» de Mariachi Sol de México de José Hernández

Mejor álbum tropical latino

«Mi tumbao» de José Alberto «El Ruiseñor»

«Infinito» de Edwin Bonilla

«Sigo cantando al amor (deluxe)» de Jorge Celedón y Sergio Luis

«40» de Grupo Niche

«Memorias de Navidad» de Víctor Manuelle

En las categorías principales de la edición 63 de los premios Grammy los nominados son:

Grabación del Año

«Black Parade» de Beyoncé

«Colors» de Black Pumas

«Rockstar» de DaBaby feat. Roddy Ricch

«Say so» de Doja Cat

«Everything I wanted» de Billie Eilish

«Don’t start now» de Dua Lipa

«Circles» de Post Malone

«Savage» de Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

Álbum del año

«Chilombo» de Jhené Aiko

«Black Pumas (deluxe edition)» de Black Pumas

«Everyday life» de Coldplay

«Djesse Vol. 3» de Jacob Collier

«Women in Music Pt. III» de Haim

«Future Nostalgia» de Dua Lipa

«Hollywood’s bleeding» de Post Malone

«folklore» de Taylor Swift

Canción del año

«Black parade» de Beyoncé

«The box» de Roddy Ricch

«cardigan» de Taylor Swift

«Circles» de Post Malone

«Don’t start now» de Dua Lipa

«Everything I wanted» de Billie Eilish

«I can’t breathe» de H.E.R.

«If the world was ending» de JP Saxe feat. Julia Michaels

Mejor nuevo artista

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

La ceremonia de la edición 63 de los Grammy se llevará a cabo el 31 de enero de 2021 y será presentada por el comediante Trevor Noah, quien debutará en la conducción del evento. En Estados Unidos se podrá ver a través de la cadena CBS.

La lista completa con las 83 categorías puede ser consultada acá.