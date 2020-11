Obama dice que los resultados de las elecciones muestran que la nación está profundamente dividida

Latino

(CNN) — El expresidente de EE.UU. Barack Obama dijo que los resultados de las elecciones, en las que cada candidato recibió más de 70 millones de votos, muestran que la nación permanece amargamente dividida.

«Lo que dice es que todavía estamos profundamente divididos. El poder de esa cosmovisión alternativa que se presenta en los medios de comunicación y que consumen esos votantes tiene mucho peso», dijo Obama a Gayle King de CBS News en una entrevista que se transmitió el «CBS Sunday Morning».

Cuando King le preguntó si eso le preocupa, el expresidente respondió: «Sí. Es muy difícil para nuestra democracia funcionar si estamos operando sobre conjuntos de hechos completamente diferentes».

Obama ha realizado una serie de entrevistas programadas para el lanzamiento del primer volumen de sus memorias, «A Promised Land», que estará disponible el 17 de noviembre. El libro narra la infancia y el ascenso político del presidente número 44º, antes de sumergirse en su histórica campaña de 2008 y los primeros cuatro años en la Casa Blanca.

Obama, el primer presidente negro del país, también critica la política racista del presidente Donald Trump, sugiriendo que su elección de 2008 abrió una ola de agitación amarga y divisiva que alimentó el obstruccionismo de los republicanos y finalmente cambió el partido.

Obama defendió el domingo su activa campaña a favor del presidente electo Joe Biden, su exvicepresidente, diciendo que las circunstancias justificaban sus críticas públicas a su sucesor, algo que los expresidentes no suelen hacer.

«No es mi preferencia estar ahí», le dijo a King. «Creo que estábamos en una circunstancia en esta elección en la que se habían violado ciertas normas, ciertos valores institucionales que son tan extraordinariamente importantes. Que era importante para mí, como alguien que había servido en ese cargo, simplemente dejar que la gente supiera que esto no es normal».

Trump se ha negado a reconocer la derrota, afirmando repetidamente sin pruebas que la elección fue manipulada y continúa impulsando impugnaciones legales de los resultados sin fundamento. Es probable que la transición formal entre la administración Trump y la administración entrante de Biden-Harris quede pendiente hasta que la elección sea certificada por una persona designada por Trump dentro de la Administración de Servicios Generales en un proceso conocido como verificación.

Durante una entrevista separada con Scott Pelley de CBS que se transmitió el domingo por la noche en «60 Minutes», Obama criticó a los funcionarios republicanos por respaldar las falsas afirmaciones del presidente de fraude electoral y dijo que las acusaciones ponían en peligro la democracia.

«Nunca aceptaríamos que nuestros propios hijos se comporten de esa manera si pierden, ¿verdad? Quiero decir, si mis hijas, en cualquier tipo de competencia, hacen pucheros y luego acusan al otro lado de hacer trampa cuando pierden, cuando no había evidencia de ello, los regañábamos», dijo Obama.

Los presidentes, sostuvo, «por definición, son ocupantes temporales del cargo».

«Y cuando se acabe el tiempo, es su trabajo poner al país en primer lugar y pensar más allá de su propio ego, sus propios intereses y sus propias decepciones», dijo Obama.

«Mi consejo para el presidente Trump es que, si quiere ser recordado en esta última etapa del juego como alguien que puso al país en primer lugar, es hora de que eso».

Y hablando sobre la importancia de una transición pacífica con King, Obama dijo de manera similar que «es un trabajo temporal. No estamos por encima de las reglas. No estamos por encima de la ley. Esa es la esencia de nuestra democracia».

Cuando se le preguntó qué consejo le daría a Biden, Obama dijo que cree que el presidente electo no necesita su consejo, pero se comprometió a ayudarlo en «todo lo que pueda».

«No planeo trabajar de repente en el personal de la Casa Blanca o algo así … Michelle me dejaría», bromeó refiriéndose a la ex primera dama. «Ella me preguntaría como: ¿qué? ¿Estás haciendo qué?».

Aunque Trump ha atacado con frecuencia a Obama, el expresidente dijo que no los toma en serio.

«Hay muchas cosas que dice que no me tomo personalmente ni en serio, aunque creo que a menudo pueden ser destructivas y dañinas», dijo Obama a King.