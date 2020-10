Los casos de coronavirus en EE.UU. alcanzan un récord diario y los expertos advierten que las tasas diarias de muerte se triplicarán a mediados de enero

Latino

(CNN) — Los casos diarios de covid-19 en EE.UU. alcanzaron un récord el jueves, y los expertos advierten que las tasas de muerte podrían triplicarse a mediados de enero.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, se informaron 88.521 nuevos casos de coronavirus en EE.UU., 9.540 casos más que el miércoles.

En total, ha habido más de 8.947.980 casos y al menos 228.677 muertes en EE.UU., 971 de ellas el jueves, según muestran los datos de la JHU.

«Este es el punto más difícil de esta pandemia en este momento: los próximos dos meses», dijo el jueves el Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, durante una entrevista en el programa Squawk Box de CNBC. «No podemos bajar la guardia ahora mismo».

El promedio del jueves marca un incremento del 82,68% en casos nuevos durante el último mes, según la Johns Hopkins. Solo esta semana, la nación agregó un récord de 536.131 casos. Los casos totales de coronavirus podrían superar los 9 millones el viernes.

El jueves, nueve estados informaron su récord más alto de casos nuevos en un solo día: la Johns Hopkins reportó: Illinois, Indiana, Maine, Michigan, Minnesota, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Norte y Ohio.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, le dijo a CNN el viernes que atribuía el aumento de casos al frío, la «fatiga» y las reuniones privadas en interiores.

Murphy señaló que consideraría un toque de queda en todo el estado «si tuviéramos que hacerlo», aunque no quiere que se llegue a eso. En Newark, los negocios no esenciales deben cerrar a las 8 p.m., entre otras restricciones.

Murphy anunció 2.089 casos el viernes, lo que marca el total de un día más alto en el estado desde mayo.

También el viernes, los funcionarios de Florida dijeron que el estado tenía 5.592 casos más para un total de más de 800.000, según el Departamento de Salud de Florida.

Solo California y Texas han superado los 800.000, según datos de la Johns Hopkins.

El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington dice que lo más probable es que para mediados de enero, 2.250 estadounidenses mueran todos los días por el coronavirus, tres veces más que la tasa actual.

Y podría empeorar mucho.

«Si los estados no reaccionan al incremento de las cifras volviendo a imponer mandatos, las muertes acumuladas podrían llegar a 514.000 para la misma fecha», dijo el IHME en su último pronóstico.

«El aumento repentino de otoño / invierno debería llevar a un número diario de muertes que es aproximadamente tres veces más alto que ahora a mediados de enero. Se espera que los sistemas hospitalarios, particularmente las UCI, estén bajo estrés extremo en diciembre y enero en 18 estados».

MIRA: Campesinos y trabajadores hispanos en California dedican altar de Día de Muertos en memoria de los fallecidos por el covid-19

Y los hospitales ya están sometidos a una mayor presión. Hasta el jueves, más de 46.000 personas fueron hospitalizadas, según el Proyecto Covid Tracking, y todos menos 11 estados experimentaron un incremento en las hospitalizaciones esta semana.

Los estados continúan batiendo récords diarios de recuento de casos

43 estados han mostrado un aumento en los casos en comparación con la semana pasada, cinco se mantienen estables y dos, Oklahoma y Louisiana, informan una disminución, según JHU.

Nuevo México reportó 1.082 casos el jueves, un récord, y un alto ejecutivo de atención médica dio la alarma sobre la dirección de la propagación del covid-19 en su estado.

«Estamos en una tasa de crecimiento insostenible», dijo el jueves el Dr. Jason Mitchell, director médico de Presbyterian Healthcare Services, que opera nueve hospitales regionales en Nuevo México.

Mitchell dice que la tasa de crecimiento de casos en el estado promedia alrededor del 5% por día, lo que resultaría en cifras catastróficas si no se hacen esfuerzos para cambiar la tendencia. «Para diciembre, tendríamos tantos casos que estaríamos en tiendas de campaña MASH», afirmó Mitchell durante una conferencia de salud estatal.

Illinois también reportó un máximo diario de nuevos casos por segunda vez en una semana con 6.363 casos nuevos el jueves.

El número total de casos en todo el estado es ahora de 395.458, según el Departamento de Salud Pública de Illinois. El gobernador J.B. Pritzker y el IDPH anunciaron que la Región 3 entraría en medidas de mitigación de covid-19.

Nueve de las 11 regiones del estado ahora estarán bajo medidas de mitigación de resurgimiento debido a las altas tasas promedio de positividad.

Minnesota, Dakota del Norte y Ohio también reportaron sus totales diarios más altos de covid-19 el jueves, con 2.872, 1.222 y 3.590 nuevos casos positivos, respectivamente.

Los funcionarios advierten contra las reuniones tradicionales

La Autoridad de Salud de Oregón informó el jueves 575 nuevos casos, también rompiendo el récord estatal de un solo día.

«Los datos preliminares muestran que este aumento refleja una transmisión comunitaria generalizada continua que da como resultado pequeños grupos y brotes en todo el estado», dijo la OHA en una declaración escrita. El número de muertes por coronavirus en el estado es ahora de 673.

Los funcionarios de salud alientan encarecidamente a los habitantes de Oregón a que renuncien a las tradicionales reuniones de truco o trato de Halloween este año.

Murphy dijo que Nueva Jersey sufrió un incremento repentino, ya que anunció otros 1.477 casos el jueves.

Murphy instó a los residentes a no sacar a sus familiares de los asilos de ancianos para el Día de Acción de Gracias.

«Hace frío, está lloviendo, nuestros números han aumentado. No me alegra decir que no puedes sacar a mamá o papá del asilo de ancianos», dijo Murphy. «No me alegra decir que no puedes tener tu Acción de Gracias normal».

Tasas más altas de covid-19 después de los mítines de la campaña de Trump

Una investigación de CNN de 17 mítines de la campaña de Trump encuentra que 14 de los condados anfitriones tuvieron una mayor tasa de nuevos casos de covid-19 un mes después del mitin.

Los 17 eventos de campaña ocurrieron entre el 17 de agosto y el 26 de septiembre. CNN evaluó la tasa de nuevos casos diarios por cada 100.000 residentes cuatro semanas antes del evento, en la fecha de la mitin y cuatro semanas después a nivel de condado y estatal.

De los 14 condados anfitriones que incrementaron las tasas de infección, ocho de ellos tenían tasas de infección decrecientes en el mes anterior al mitin. Los otros seis condados ya tenían tasas crecientes de infección en el mes anterior.

El análisis de CNN también encontró que en 10 condados, las nuevas tasas de infección crecían más rápido que la tasa general del estado.

La investigación evaluó eventos de campaña en Minnesota, Wisconsin, Arizona, Pensilvania, New Hampshire, Carolina del Norte, Michigan, Nevada, Wisconsin, Minnesota, Carolina del Norte, Ohio y Florida.

Jay Croft, Maggie Fox, Nadia Kounang, Andy Rose, Andrea Diaz, Lauren del Valle, Brad Parks, Kay Jones y Anna Sturla de CNN contribuyeron a este informe.