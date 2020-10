Uber y Lyft deben reclasificar a sus conductores como empleados, no como trabajadores independientes, según una corte de apelaciones

Latino

(CNN Business) — En un golpe para Uber y Lyft, un tribunal de apelaciones de California dijo este jueves que esas dos empresas deben reclasificar a sus conductores como empleados en lugar de contratistas independientes, afirmando una decisión judicial anterior.

El fallo marca un avance significativo en una lucha legal de meses entre las empresas y el estado de California, que, en mayo, demandó a Uber y Lyft y afirmó que estaban violando la ley estatal. También ejerce una mayor presión sobre las empresas para que aprueben con éxito la medida impulsada por ellas con la que buscan que las eximan de la ley de California.

El estado ha argumentado que al clasificar a sus conductores como contratistas, Uber y Lyft privan a esos trabajadores de los beneficios a los que tienen derecho, según una ley que entró en vigor el 1 de enero. La ley, conocida como Proyecto de Ley 5 de la Asamblea o AB-5, dice que las empresas solo pueden tratar a sus trabajadores como contratistas independientes si esas personas están libres del control de la empresa y realizan trabajos fuera del negocio principal de la empresa.

Una reclasificación de sus trabajadores representaría un cambio radical impuesto a las dos empresas, que han creado flotas masivas de conductores al tratarlos como contratistas independientes y no brindarles los beneficios a los que tendrían derecho como empleados, como el salario mínimo, horas extra, licencia por enfermedad remunerada y seguro de desempleo.

En agosto, un tribunal de California ordenó a Uber y Lyft que reclasificaran a sus conductores en el estado como empleados, lo que resultó en una victoria para el estado. En ese momento, ambas empresas habían amenazado con cerrar si se veían obligadas a reclasificar a sus trabajadores.

El fallo llevó a las empresas a apelar. Pero el juez asociado Jon Streeter de la corte de apelaciones escribió en su decisión el jueves que la orden judicial, que impedía a Uber y Lyft clasificar a sus conductores como contratistas independientes, era válida.

«Es de amplio alcance, sin duda, pero también lo es la escala de las presuntas violaciones», escribió.

Uber y Lyft tienen un plazo de 30 días

«Uber y Lyft han usado su fuerza e influencia para resistirse a tratar a sus conductores como trabajadores que tienen derecho a esas protecciones de cheques y beneficios», dijo el fiscal general Xavier Becerra en un comunicado después del fallo. «Es hora de que Uber y Lyft sigan las reglas».

El cambio no sucederá de inmediato. Uber y Lyft todavía tienen 30 días para cumplir con la ley de California una vez que finalice el proceso de apelaciones. Ese reloj generalmente comienza 61 días después de que la corte de apelaciones transfiera la jurisdicción nuevamente al tribunal de primera instancia, asumiendo que la opinión no es cuestionada. No está claro si Uber y Lyft apelarán el fallo del jueves ante la Corte Suprema de California, aunque Uber dijo, en un comunicado, a CNN Business que «estamos considerando nuestras opciones de apelación».

La elección de noviembre también podría hacer que ese proceso judicial sea discutible. Uber y Lyft, junto con los servicios de entrega que utilizan conductores como DoorDash, Instacart y Postmates, propiedad de Uber, han invertido US$ 188 millones en una iniciativa de votación en California conocida como Proposición 22, que apunta a eludir la Ley AB -5.

Si se aprueba la Proposición 22, los conductores de transporte y reparto continuarían siendo tratados como contratistas independientes. Habría algunas concesiones en los beneficios, incluida una garantía de ingresos mínimos basada en el «tiempo comprometido» cuando un conductor está cumpliendo con una solicitud de viaje o entrega, pero no el tiempo que pasa esperando un pedido.

«Esta decisión hace que sea más urgente que nunca que los votantes apoyen a los conductores y voten sí a la Prop. 22», dijo la portavoz de Lyft, Julie Wood, en un comunicado a CNN Business, el jueves.

Uber también dio un giro a la votación sobre la Proposición 22 en su declaración, diciendo que si no se aprueba la medida, «se impedirá que los conductores de viajes compartidos continúen trabajando como contratistas independientes, dejando a cientos de miles de californianos sin trabajo y probablemente cerrando viajes compartidos en gran parte del estado».

El mes pasado, los directores ejecutivos de ambas compañías le dijeron a la corte de apelaciones de California que planeaban cumplir con la ley si se confirmaba la orden judicial del tribunal de primer instancia y si la Prop. 22 fallaba.

Pero el cumplimiento «requeriría como mínimo cambios fundamentales en la plataforma de Uber», escribió el presidente ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi. Dijo que el cambio «restringiría drásticamente» la cantidad de conductores que Uber podría contratar, entre otras medidas.

El presidente ejecutivo de Lyft, Logan Green, escribió que «dicha implementación puede incluir el cese de las operaciones de viajes compartidos en toda o algunas partes de California».

— Jill Disis contribuyó a este informe.