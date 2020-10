John Legend rinde homenaje a Chrissy Teigen tras la pérdida de su bebé

Latino

(CNN) — John Legend ha hablado del amor y admiración que siente por su esposa, Chrissy Teigen, luego de la pérdida del bebé que ambos esperaban, a principios de este mes, por complicaciones del embarazo.

El cantante publicó un video de sí mismo en Instagram el jueves por la noche, interpretando una canción que dedicó a Teigen, y agradeció a los fanáticos por sus buenos deseos y oraciones.

Chrissy Teigen pierde a su bebé por complicaciones durante el embarazo

«Esto es para Chrissy. Te amo y te aprecio mucho a ti y a nuestra familia. Hemos experimentado momentos muy altos y más bajos juntos. Ver cómo llevas a nuestros hijos ha sido tan conmovedor y humillante. Estoy asombrado por la fuerza que has mostrado a través de los momentos más desafiantes», escribió Legend en la publicación.

This is for Chrissy. I love and cherish you and our family so much. We’ve experienced the highest highs and lowest lows together. Watching you carry our children has been so moving and humbling. I’m in awe of the strength you’ve shown through the most challenging moments. What an awesome gift it is to be able to bring life into the world. We’ve experienced the miracle, the power and joy of this gift, and now we’ve deeply felt its inherent fragility. I wrote this song because I have faith that as long as we walk this earth, we will hold each other’s hands through every tear, through every up and down, through every test. We promised each other this on our wedding day seven years ago, and every challenge we’ve faced has made that promise more powerful, more resilient. Our love will remain. We will never break. Thank you to everyone who has been sending us prayers and well wishes, flowers, cards, words of comfort and empathy. We feel and appreciate your love and support more than you know. More than anything, we’ve heard so many stories about how so many other families have experienced this pain, often suffering in silence. It’s a club no one wants to be a part of, but it’s comforting to know we’re not alone. I’m sure Chrissy will have much more to say about this when she’s ready. But just know we’re grateful and we’re sending love to all of you and your families.

«Qué gran regalo es poder traer vida al mundo. Hemos experimentado el milagro, el poder y la alegría de este regalo, y ahora hemos sentido profundamente su fragilidad inherente».

«Escribí esta canción porque tengo fe en que mientras caminemos por esta tierra, nos tomaremos de la mano a través de cada lágrima, a través de cada altas y bajas, a través de cada prueba», agregó. «Nos prometimos esto el día de nuestra boda hace siete años, y cada desafío que hemos enfrentado ha hecho que esa promesa sea más poderosa, más resistente. Nuestro amor permanecerá. Nunca romperemos».

Chrissy Teigen y John Legend pierden a su bebé

La pareja anunció la muerte de su hijo, Jack, en sus redes sociales el 1 de octubre, luego de que Teigen ingresara en el hospital después de haber estado en reposo en cama y sangrando durante «un poco menos de un mes».

«Estamos conmocionados y con el tipo de dolor profundo del que solo escuchas, el tipo de dolor que nunca habíamos sentido antes», decía el comunicado compartido en sus redes sociales.

«Nunca pudimos detener el sangrado y darle a nuestro bebé los líquidos que necesitaba, a pesar de las bolsas y las bolsas de transfusiones de sangre», decía la publicación. «Simplemente no fue suficiente».

La pareja ha sido elogiada por ser abierta sobre su dolor y las luchas en el embarazo. Tienen dos hijos, Luna y Miles, que fueron concebidos a través de FIV.

Informaron que Jack fue concebido de forma natural, algo que Teigen dijo que no creía que fuera posible para ella. Con los dos primeros embarazos, dice el comunicado, la pareja esperó para ponerle los nombres al bebé hasta después del nacimiento, pero esta vez ya habían comenzado a llamar «al pequeño en mi barriga» Jack. «Él siempre será Jack para nosotros», decía el comunicado. «Jack trabajó muy duro para ser parte de nuestra pequeña familia, y lo será para siempre».