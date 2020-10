Actores de «Hamilton» se reúnen para un evento virtual de recaudación de fondos a favor de Biden

Latino

(CNN Español) –– A menos de tres semanas para las elecciones presidenciales en EE.UU., el tiempo apremia para cada una de las campañas y también para el elenco de «Hamilton». Sus actores han decidido poner todo su talento a disposición del candidato presidencial demócrata Joe Biden.

Este viernes, varios miembros del elenco original de la popular obra de Broadway, incluyendo a su creador y protagonista, el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, llevarán a cabo un evento, cuyo objetivo es reunir fondos para la campaña de Biden.

El encuentro, en formato virtual, será este viernes a las 9 p.m., hora de Miami. Incluirá una charla con actores de «Hamilton», obra que se inauguró en Nueva York en 2015 y que desde entonces se convirtió en una de los más buscadas por el público del distrito teatral de Broadway.

Aunque se espera que haya algún tipo de interpretación musical, no se trata de recrear la obra entera. Más bien será un acto en el que sus protagonistas declaren su alianza con Biden.

Así será el evento de «Hamilton»

Para ser testigos de este encuentro, se pide que el público haga una donación al Biden Victory Fund. De ese modo, se recibirán instrucciones sobre cómo acceder al evento de Hamilton en la noche de este viernes. El sitio web de la campaña de Biden asegura que gran parte del publico está donando una cantidad promedio de US$ 25 por persona. Sin embargo, permite que cada uno elija la suma que les parezca, aunque también tiene casillas que dan como opción las cifras de US$ 100, US$ 250 y US$ 1.000.

Miranda ha realizado otros esfuerzos en favor de la campaña de Joe Biden. Además, en los últimos días se ha dedicado también a apoyar el documental «Siempre, Luis», transmitido por HBO, cadena hermana de CNN. La producción sigue los esfuerzos de su padre, Luis Miranda, de llevar juntos el musical «Hamilton» a Puerto Rico, luego de la devastación del huracán María en la isla hace tres años.

El musical «Hamilton», por su parte, ha sido una de las grandes historias de éxito en Broadway: logró múltiples triunfos en la entrega de los premios Tony, a lo mejor del teatro estadounidense. También obtuvo el prestigioso premio Pulitzer en 2016.

El éxito de esta obra histórica, contada en un lenguaje moderno y urbano, hizo que la compañía Disney también lo llevara al cine, con una presentación especial en su plataforma de descarga continua en julio.