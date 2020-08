Juez federal exige que la campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano muestren evidencia del fraude de la votación por correo

Latino

(CNN) — Un juez federal en Pensilvania le dijo a la campaña de Trump y al Partido Republicano que deben presentar cualquier evidencia que tengan de fraude de la votación por correo antes de este viernes.

La orden del juez —en un caso de alto perfil sobre el voto por correo para las elecciones presidenciales— esencialmente obliga a la campaña de Trump a intentar respaldar las afirmaciones falsas del presidente sobre el fraude electoral masivo con respecto al voto por correo.

«El Tribunal determina que los casos de fraude electoral son relevantes para las reclamaciones y defensas en este caso», escribió el jueves el juez de distrito J. Nicholas Ranjan, diciéndoles a los republicanos que deben proporcionar pruebas de fraude al Partido Demócrata y al Sierra Club, que son parte de la demanda.

Ranjan, el juez que supervisa la demanda, fue designado por el presidente Donald Trump.

Trump dice que el voto por correo crea un fraude masivo 1:47

Los demócratas habían pedido información y documentos que mostraran los pasos que tomaron los republicanos para estudiar la posibilidad de fraude en los estados más disputados, especialmente en relación con el uso de buzones, recolección de boletas electorales y boletas electorales enviadas por correo en las elecciones primarias.

La campaña de Trump y los republicanos se habían negado a hacerlo. Pero con la orden judicial del jueves, deben responder preguntas de los grupos demócratas y entregar registros de comunicaciones, o decir que no tienen ninguno. La campaña de Trump tiene hasta el 14 de agosto para responder, dijo el juez.

Los demócratas han calificado las aseveraciones de Trump como un intento de avivar los temores sobre el fraude no probado relacionado con la votación por correo. Trump ha afirmado repetidamente que existe un fraude electoral masivo, algo que el equipo de verificación de datos de CNN ha desacreditado repetidamente. Los académicos legales de ambos partidos y los expertos no partidistas reconocen que no existe un fraude generalizado en las elecciones estadounidenses.

El caso es uno de los intentos más audaces de la campaña de Trump en la corte para reducir la votación por correo en las elecciones de 2020. La campaña de Trump había afirmado que la votación por correo podría generar preguntas sobre la precisión de los resultados de las elecciones «y, en última instancia, el caos», según el expediente judicial.

Una audiencia sobre la evidencia está programada para fines de septiembre.