La confianza de los estadounidenses en la policía cae a su nivel más bajo en casi tres décadas, según una nueva encuesta de Gallup

(CNN) — La confianza de los estadounidenses en la policía ha alcanzado un nuevo mínimo, ayudada en gran parte por una brecha cada vez mayor entre las personas negras y blancas sobre cuánto confían en los agentes.

Alrededor del 48% de los estadounidenses dijeron que tienen «mucha» o «bastante» confianza en la policía, frente al 53% del año anterior, según una nueva encuesta de Gallup.

La encuesta, publicada el miércoles, se realizó en las semanas posteriores al asesinato de George Floyd en mayo, que movilizó a miles de manifestantes para marchar contra la brutalidad policial y el racismo.

Los resultados son parte de la encuesta anual de Gallup sobre la confianza en las instituciones, un referente de cuánto creen los estadounidenses en el sistema médico, los medios de comunicación, las escuelas públicas, la presidencia y más.

Gallup ha encuestado a los estadounidenses sobre su confianza en la policía durante casi 30 años. Este es el nivel más bajo que ha caído desde la primera encuesta policial en 1994 (el máximo anterior fue del 64% en 2004), dijo Gallup.

Los encuestados negros tienen menos probabilidades de tener confianza en la policía

Desde que Gallup comenzó a incluir a la policía en su encuesta de Confianza en las Instituciones en 1993, los encuestados blancos han tenido más probabilidades de expresar confianza en la policía que los encuestados negros, según Gallup.

Este año, la confianza en la policía disminuyó por parte de los participantes negros y blancos, pero la caída entre los participantes negros fue más marcada: el 19% de los participantes negros dijeron que tenían «mucha» o «bastante» confianza en la policía . El 56% de los participantes blancos dijeron lo mismo.

Es la brecha más grande entre los encuestados negros y blancos que Gallup registró en la encuesta actual, que interroga a personas sobre 16 instituciones.

La confianza de los estadounidenses negros en la policía rondaba el rango medio del 30% hasta 2014 (un año después de que George Zimmerman fuera absuelto del asesinato de Trayvon Martin; el mismo año en que comenzaron las protestas en Ferguson, Missouri). Desde entonces, la confianza de los encuestados negros en la policía ha seguido cayendo al 30%, mientras que la de los encuestados blancos se mantuvo en el 60%.

Las actitudes hacia la policía cambiaron después de la muerte de George Floyd

La nueva encuesta es solo una indicación de que la percepción de los estadounidenses sobre la actividad policial está cambiando rápidamente desde que comenzaron las protestas en mayo.

«Desfinancien a la policía» entró en el léxico más amplio a fines de la primavera. «Desfinanciar» significa retirar fondos de los departamentos de policía (que a menudo constituyen la mayor parte del presupuesto de una ciudad) y reinvertir esos fondos en programas sociales, educación o atención médica.

Varias ciudades han tomado medidas, aunque pequeñas, para retirar fondos a los departamentos de policía: esta semana, los legisladores de Seattle votaron para recortar casi US$ 4 millones del presupuesto policial de la ciudad de US$ 400 millones. Los funcionarios de Los Ángeles y Nueva York también prometieron no aumentar sus presupuestos policiales.

Una encuesta anterior de Gallup, publicada en julio, indicó que los estadounidenses están de acuerdo con la reforma. Según la encuesta del mes pasado, el 58% de los estadounidenses dijo que eran necesarios «cambios importantes» para mejorar la vigilancia, y otro 36% apoyó «cambios menores». Eso es un apoyo abrumador para la reforma de algún tipo para la aplicación de la ley en EE.UU.

Un pequeño número, alrededor del 47% de los encuestados, apoyó la reducción de los fondos del departamento de policía, según la encuesta. El apoyo a la abolición total de los departamentos de policía, como han hecho los legisladores de Minneapolis desde la muerte de Floyd en la ciudad, se mantuvo relativamente bajo en un 15%.