OPINIÓN | “Le deseo lo mejor”: el impactante apoyo de Trump a Ghislaine Maxwell

Nota del editor: Elie Honig es analista legal de CNN y exfiscal federal y estatal. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Leer más opinión en CNNe.com/opinion

(CNN) — Todos vimos lo que sucedió, pero sigue siendo difícil de creer. Cuando se le preguntó este martes durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre el enjuiciamiento federal de Ghislaine Maxwell por su presunto papel en el reclutamiento, el “grooming” y el abuso sexual de niñas menores de edad, el presidente Donald Trump respondió: “Francamente, le deseo lo mejor”.

Solo para asegurarnos de que no estábamos alucinando colectivamente esta extraña respuesta al arresto de la presunta cómplice de Jeffrey Epstein, Trump dijo nuevamente: “Le deseo lo mejor”.

Tomemos un momento para reflexionar. Imagínese si le preguntan a un presidente de la historia, John Adams, FDR, Kennedy, Reagan, sobre un caso presentado por su propio Departamento de Justicia alegando que un acusado había cometido abuso sexual en serie y responde: “Le deseo el bien”. Las cabezas habrían explotado. Y deberían haberlo hecho aquí también.

Pero también debe haber una sensación de reconocimiento.

¿Cuándo más ha expresado Trump públicamente cálidos deseos o simpatía por las personas acusadas de crímenes por su propio Departamento de Justicia, y luego ha tomado medidas para socavar sus procesamientos? ¿Dónde empezar?

Tuiteó sin cesar en apoyo de su confidente político de mucho tiempo Roger Stone. Inicialmente elogió a Stone por tener “agallas” por negarse a testificar o cooperar con el asesor especial Robert Mueller. Más tarde, los tuits de Trump se convirtieron en una vorágine de indignación sobre el juez, el jurado y los fiscales de Stone.

Trump finalmente le otorgó una conmutación a Stone, que nunca cooperó con Mueller, pocos días antes de que se presentara a la prisión federal.

Trump también criticó la injusticia del enjuiciamiento de Michael Flynn, su primer asesor de Seguridad Nacional; a veces el presidente contemplaba abiertamente un perdón.

Finalmente, el leal secretario de Justicia de Trump, William Barr, dio el paso sin precedentes de socavar a sus propios fiscales del Departamento de Justicia y tratar de desestimar la condena de Flynn, a pesar de que Flynn se había declarado culpable de mentirle al FBI. Flynn en un momento cooperó con Mueller, pero eso finalmente se vino abajo.

Flynn se desarmó (como solíamos decir cuando estaba en el Departamento de Justicia) y, por alguna razón, decidió que ya no quería responder a todas las preguntas de los fiscales.

Al igual que Flynn, Paul Manafort, el exjefe de campaña de Trump, en un momento acordó cooperar con Mueller, pero luego efectivamente eliminó el trato cuando lo descubrieron mintiendo al asesor especial. Trump había tuiteado repetidamente el apoyo a Manafort, en un punto comparándolo favorablemente (y extrañamente) con Al Capone.

En mayo, Manafort fue liberado antes de la prisión federal por preocupaciones relacionadas con covid-19.

¿Qué tienen en común estos 3 casos? Trump tiene vínculos personales y políticos con cada acusado.

Stone y Flynn cometieron crímenes relacionados con la campaña y la administración de Trump, y Manafort cometió crímenes en el período previo a ser nombrado gerente de campaña de Trump.

Trump tomó al menos algún paso para ayudar a la causa de cada persona, desde declaraciones públicas favorables hasta una conmutación oficial. Y ninguno de los acusados cooperó contra Trump; dos de ellos, Flynn y Manafort, comenzaron a hacerlo, pero luego cambiaron de opinión.

El caso contra el co-conspirador de Maxwell, Epstein, ya había sido sacudido por la controversia. Los fiscales de la Florida le dieron a Epstein un acuerdo de declaración absurdamente indulgente en 2008, permitiéndole esquivar los cargos federales y cumplir solo 13 meses bajo custodia estatal (mientras le permitía salir de la cárcel para ir a trabajar 6 días a la semana) por cargos de prostitución por su participación en niñas menores de edad.

El fiscal principal en ese momento, Alex Acosta, más tarde se convirtió en el secretario de Trabajo de Trump antes de renunciar en medio de la furia pública por el indefendible e inexplicable acuerdo de Epstein.

Esto no es para argumentar que un perdón por parte de Trump a Maxwell, o alguna otra forma de intromisión política o externa, es inminente o probable; eso sería demasiado autodestructivo desde el punto de vista político para contemplarlo seriamente, particularmente antes de una elección (aunque Trump ha desafiado antes las normas convencionales).

Pero el patrón aquí es imposible de ignorar. Maxwell ha sido acusada de ayudar a Jeffrey Epstein a cometer delitos graves y grotescos relacionados con el abuso sexual de niños.

Trump era amigo personal, y solía ir de fiesta, con Epstein. Trump declaró una vez que “conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo fantástico. Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son jóvenes”.

Incluso el martes, Trump reconoció que “la he conocido (a Maxwell) varias veces a lo largo de los años, especialmente desde que viví en Palm Beach. Creo que ellos (Epstein y Maxwell) vivieron en Palm Beach”.

En 2017, el abogado de la Organización Trump, Alan Garten, le dijo a Político “como he explicado anteriormente, él (Trump) no tenía relación con el señor Epstein y no tenía conocimiento alguno de su conducta”.

Cuando se le preguntó acerca de Maxwell en la conferencia de prensa del martes, Trump fácilmente podría (y debería) haber dicho simplemente: “No puedo comentar sobre un caso pendiente, el caso presenta delitos muy graves y estoy seguro de que se hará justicia aquí”. Pero, en cambio, decidió declarar públicamente su apoyo moral a una presunta cómplice de un traficante sexual acusado.

No hay forma de saber exactamente qué motivó la extravagante exhibición pública de Trump. Pero previamente ha expresado simpatía públicamente por sus amigos personales que terminaron como acusados criminales. La clave ahora es prestar atención adicional para asegurarse de que este caso no termine en cortocircuito, como los anteriores.

Ahora, sus preguntas:

Adam (Canadá): ¿Puede el Congreso aprobar una ley que impida que un presidente emita un perdón a alguien que haya sido implicado en una mala acción que involucre al presidente mismo?

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha declarado que tiene la intención de perseguir precisamente este tipo de política: “Se necesita legislación para garantizar que ningún presidente pueda perdonar o conmutar la condena de un individuo que participa en una campaña de encubrimiento para proteger a ese presidente de enjuiciamento criminal”.

Pero es poco probable que tal proyecto de ley se convierta en ley. Pelosi necesitaría no solo el apoyo de sus colegas demócratas en la Cámara, sino también del Senado controlado por los republicanos y, en última instancia, del propio Trump.

La ley propuesta por Pelosi contra el ejercicio del poder de perdón para beneficiar a “un individuo que está involucrado en un encubrimiento” también parece estar en tensión con la Constitución, que no establece dicho límite al poder de perdón.

La Constitución proporciona un remedio, en caso de que el Congreso determine que el presidente ha abusado de su poder al emitir indultos inapropiados. ¿Ese remedio? El proceso de juicio político.

Sin embargo, dado que la Cámara recientemente acusó a Trump, y que las elecciones se aproximan rápidamente, una segunda acusación de Trump basada en su emisión de indultos parece extremadamente improbable.

Mary (Carolina del Norte): ¿Tiene el presidente legalmente el poder de imponer una orden obligatoria que requiera que las personas usen mascarillas en público?

Si. La ley federal faculta al Presidente (actuando a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos) para hacer y hacer cumplir regulaciones que “a su juicio son necesarias para prevenir la introducción, transmisión o propagación de enfermedades transmisibles” dentro de Estados Unidos.

La ley le otorga al presidente el poder de tomar medidas extraordinarias a través de dicha regulación, incluyendo la “inspección, fumigación, desinfección, saneamiento, exterminio de plagas, destrucción de animales o artículos que están tan infectados o contaminados” y otras medidas que se consideren necesarias.

Exigir que las personas usen mascarilla en público sería, en todo caso, una aplicación menos drástica de este poder que las que se enumeran específicamente en la ley.

La ley también establece que un delito menor federal se castiga con una multa máxima de US$ 1.000 y un año en prisión, por violar dicha orden.

Dulcie (Minnesota): ¿Es constitucional que un presidente decida perdonar sin una solicitud formal del culpable?

La Constitución no requiere que una persona solicite formalmente un indulto antes de recibir uno del presidente.

Sin embargo, durante más de 125 años, el Departamento de Justicia ha operado la Oficina del Abogado de Perdón para “proporcionar asistencia en el ejercicio de la clemencia ejecutiva”.

El abogado de indultos revisa sistemáticamente las solicitudes de indulto, coordinando con la respectiva oficina del fiscal federal que manejó el caso original, y luego hace recomendaciones formales al presidente.

No existe un requisito legal específico de que una solicitud de indulto debe pasar por este proceso, pero tradicionalmente, los presidentes han recurrido al abogado de indulto para garantizar que los indultos se otorguen de manera justa y equitativa.

El presidente Trump esencialmente ha abandonado el uso del abogado de indulto, en lugar de otorgar indultos principalmente a figuras públicas de alto perfil y a asociados personales y políticos. Más recientemente, según los informes, el abogado de indulto no participó en la conmutación de Trump de la sentencia de Roger Stone.

Tres preguntas para observar:

1. ¿Barr testificará según lo programado el 28 de julio o no se presentará (como lo ha hecho antes)?

2. ¿El decreto de Trump que busca excluir a los inmigrantes indocumentados del censo enfrentará un desafío legal?

3. ¿Un tribunal confirmará la demanda del gobernador de Georgia que busca invalidar la orden de mascarilla facial obligatoria de la alcaldesa de Atlanta?