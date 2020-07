Jada Pinkett Smith y Will Smith confirmaron la relación de ella con August Alsina

Latino

(CNN) — Jada Pinkett Smith y Will Smith “nunca pensaron que regresarían”.

Pero la pareja se reunió para una edición especial del viernes de su programa “Red Table Talk” en Facebook para compartir su punto de vista sobre la controversia que rodea la relación de ella con el cantante August Alsina.

Según la pareja superestrella, “pasaron por un momento muy difícil” y se habían separado cuando Pinkett Smith comenzó una relación romántica con el cantante de 27 años.

Durante su charla en “Red Table Talk”, Smith presionó a su esposa para que fuera clara sobre su relación con Alsina.

“Me metí en un enredo con August”, dijo Pinkett Smith.

En una entrevista reciente con la presentadora de radio Angela Yee, Alsina dijo que estuvo involucrado en una relación romántica con Pinkett Smith, quien ha estado casada con Smith desde 1997.

“De hecho, me senté con Will y tuve una conversación”, afirmó Alsina durante la entrevista. “Debido a la transformación de su matrimonio en una sociedad de vida de la que han hablado varias veces, y que no involucra el romanticismo, me dio su bendición”.

Alsina señaló que perdió dinero y relaciones debido a los rumores de que había estado involucrado con Pinkett Smith, de 48 años.

La actriz y su esposo de 51 años han sido objeto de rumores de que tienen un matrimonio abierto.

La pareja ha negado esto, pero dice que su matrimonio no es tradicional y que tienen una “relación vitalicia“.

En el episodio del viernes, la pareja dijo que se sintieron obligados a hablar porque había mucha especulación después de la entrevista de Alsina.

“Específicamente nunca dijimos nada”, dijo Will Smith. “Llegar a la mesa fue como si sintiéramos que llegamos al punto en el que tienes que decir algo”.

Pinkett Smith dijo que comenzó una amistad con Alsina hace unos cuatro años y medio y se convirtió en algo más cuando ella y su esposo tuvieron un duro momento.

También dijo que quería aclarar que Alsina había dicho que su esposo había dado permiso para el asunto, aunque agregó que entendía por qué el joven cantante podría haber creído que ese era el caso.

“La única persona que puede dar permiso en esa circunstancia particular soy yo”, expresó. “Realmente pude ver cómo lo percibiría como un permiso porque estábamos separados amigablemente y creo que también quería dejar en claro que tampoco es un destructor de hogares. Lo cual no es así”.

La actriz dijo que estaba “con mucho dolor” y “rota” durante la relación.

Ella y Will intentaron “todo lo que pudimos para alejarnos el uno del otro solo para darnos cuenta de que no era posible”.

Pinkett Smith aseguró que su relación con Alsina terminó, los Smith se reconciliaron y dijo que no había hablado con el cantante en años.

Comentó que ella y su esposo ahora han llegado a un lugar de “amor incondicional”.

Smith dijo que no estaba seguro de si alguna vez volvería a hablar con Pinkett Smith de cuando tenían problemas, pero le recordó su compromiso.

“Te dije el primer año que estuvimos casados, que podía amarte a través de cualquier cosa”, dijo Will Smith.

La pareja golpeó los puños mientras recitaban en broma su interpretación del lema de su película “Bad Boys”: “Cabalgamos juntos, morimos juntos. Mal matrimonio para toda la vida”.