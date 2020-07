Naya Rivera: actriz de ‘Glee’ desapareció en un lago en el sur de California, informa Oficina del Sheriff del condado de Ventura

Latino

(CNN) — La actriz de “Glee” Naya Rivera está desaparecida en un lago en el condado de Ventura, California, al norte de Los Ángeles.

El miércoles por la noche, la Oficina del Sheriff del condado de Ventura dijo que estaban buscando una posible víctima de ahogamiento en el lago Piru.

“La persona desaparecida en Lake P[i]ru ha sido identificada como Naya Rivera, 33, de Los Ángeles…”, tuiteó la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura.

Los funcionarios dicen que no han visto nada sospechoso y están “investigando esto como un trágico accidente”, dijo el funcionario de la Oficina del Sheriff del condado de Ventura, Chris Dyer, en una conferencia de prensa esta mañana.

CNN se ha comunicado con la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura y con los representantes de Rivera para obtener más detalles.

La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura dijo que una mujer (Rivera) llegó al lago alrededor de la 1 pm (hora local) y alquiló un bote con su hijo pequeño.

Ambos fueron vistos saliendo juntos al lago, dijo el capitán del sheriff Eric Buschow en una conferencia de prensa.

Aproximadamente tres horas después de que salieron del muelle, otro navegante en el lago descubrió un bote a la deriva con el niño dormido a bordo.

Las autoridades fueron notificadas y comenzaron los esfuerzos de búsqueda y rescate desde el aire y con un equipo de buceo.

Buschow dijo que era difícil obtener información del niño, quien les dijo que iban a nadar pero que su madre no volvió al bote cuando lo hicieron.

El niño tenía puesto un chaleco salvavidas y se encontró un chaleco salvavidas adulto en el bote, según Buschow.

El bote fue encontrado en el área llamada “The Narrows” en el extremo norte del lago.

Rivera tiene un hijo de 4 años, y los medios locales informan que su hijo fue el niño encontrado en el barco.

Rivera interpretó a Santana López en “Glee” durante seis años, de 2009 a 2015, apareciendo en casi todos los episodios del musical-comedia-drama, según IMDB.

