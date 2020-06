“Solo”, una exposición en el Museo Jumex para reflexionar sobre estar en soledad

Latino

(CNN Español) — El Museo Jumex presenta un proyecto individual de Mario García Torres, en respuesta al cierre temporal de museos debido a la pandemia por el coronavirus. Bajo el nombre de “Mario García Torres: Solo”, el artista utiliza como estudio la Galería 1 del museo ubicado en la periferia de la zona de Polanco en la Ciudad de México. El resultado de este trabajo se dará a conocer en una exposición para un solo visitante.

“Ha sido un proyecto muy híbrido en donde hemos tratado de transportar los procesos creativos dentro de una institución. Desde un principio, me rehusaba a aceptar la idea de los museos durante la pandemia, fuera de redistribuir cosas que ya estaban hechas y porqué no se trataba de generar un proyecto para esta pausa y momento. Se busca ser 100% activo y producido para la situación”, afirma el artista.

El proceso se convierte en un medio para que el artista reconsidere la relación entre creador, estudio, público, museo e institución durante el paréntesis vigente de las exposiciones globales. Durante la muestra se podrá ver una transmisión en vivo del espacio desde la página web del museo.

Vista de la exposición ‘Mario García Torres: Solo’. Museo Jumex, 2020 (Foto: Ramiro Chaves)

“Acordamos colocar las cámaras que me han vigilado y he negociado su posicionamiento y a partir de eso he empezado a descubrir una serie de cosas. Llegué preparado con un número de materiales para generar algo físico y algo que pudiera llenar el espacio de una expectativa de una exposición. Por otro lado, está producir una serie de objetos que no toman la pandemia ni el virus como un tema, sin embargo están altamente influenciados por lo que sucede. Por otro lado está la parte ‘experencial’ que tiene que ver con el programa educativo de esta exposición”, afirma el artista conceptual originario de Monclova, Coahuila, en México.

De acuerdo con el Museo Jumex, los proyectos de García Torres con frecuencia toman como punto de partida la historia del arte contemporáneo, particularmente el posminimalismo y el arte conceptual que desafiaron a las instituciones y desde entonces se han convertido en parte del canon institucional. En “Solo”, el artista en cierto modo invierte estrategias que han marcado al arte contemporáneo, como el cierre de galerías o el uso de polvo y pintura derramada. También hace referencia a los retiros y las residencias de los artistas, que han contribuido a crear una imagen tradicional y romántica del artista trabajando solo en su estudio.

García Torres fue invitado a producir el proyecto como una forma de continuar trabajando con artistas durante este período, y como una oportunidad para abrir un diálogo sobre el impacto de la pandemia en las instituciones culturales. “Cada elemento que hay en esta exhibición, como las cortinas, puede estar expuesto a lo que hay alrededor de tí, afuera del edificio hay una actividad medio abstracta y te recuerda que estás en la ciudad. Al pasar de los días, buscaba pequeños espacios para pensar dentro de este gran espacio. Me tomó un tiempo para dejarme ir y asumir esa soledad. Este no era un proyecto de duración como en los 70 en el que los artistas no comían y demás, esto fue más orgánico. Sorprendentemente pensé que iba a venir 4 horas y casi todos los días que vine estuve más de 9 horas. Conquisté el espacio e hice lo mío”, asegura el artista que ha expuesto en la Fundación de Arte Kadist, en París, y en el Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, en Ámsterdam.

Mario García Torres: Solo. Museo Jumex, 2020 (Foto: Cortesía Museo Jumex)

Sobre trabajar con cámaras en tiempo real opina: “Estuve trabajando en casa antes de empezar este proyecto y en este museo. Y las reglas internas en las que he estado solo, ese espacio ha sido interesante de traer el estudio a la casa y ahora la casa al estudio. Esa ha sido la transición más interesante. Tiene que ver mucho con momentos personales: el día y las cámaras que requieren algo y tienen una expectativa y fue con lo que más batallé en un principio. Yo tengo que ser artista. Cuando se hizo realidad este proyecto, surgieron las preguntas de hasta donde esto es un teatro, hasta donde es una cosa real.

El Museo Jumex es la plataforma principal de la Fundación Jumex Arte Contemporáneo. Abrió sus puertas al público en noviembre de 2013 como institución dedicada al arte contemporáneo, con el objetivo no solo de atender a un público amplio y diverso, sino también de convertirse en un laboratorio para la experimentación e innovación en las artes.