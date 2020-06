¿Tienes estas marcas en tu armario? ¡Atento! Son una mina de oro en el mercado de reventa

Latino

(CNN) — La cuarentena provocada por la pandemia llevó a muchas personas a limpiar sus armarios y considerar revender la ropa que ya no necesitan. Si estás buscando ganar algo de dinero en las plataformas de reventa de ropa, busca en tu armario las prendas de las marcas que tienen mejor valor de reventa.

La venta de ropa usada es un mercado en crecimiento que se espera que alcance los 64.000 millones en ventas para 2024, partiendo de una cifra actual de 28.000 millones, según un nuevo informe anual conjunto de la industria de ThredUp, la plataforma de venta de segunda mano y consignación en línea más grande del mundo, y la firma de investigación y análisis GlobalData.

Según el informe, 62 millones de mujeres compraron de segunda mano en 2019, frente a 56 millones de mujeres en 2018. Y solo este año se espera que el mercado de segunda mano en línea crezca un 27%, mientras que el sector minorista en general se reducirá en 23 %, muestra el informe.

Busca estas marcas en tu armario

ThredUP publicó una lista de las marcas con el mejor valor de reventa general en su plataforma, que determina asignando puntajes que tienen en cuenta la demanda, la viralidad y el valor de una marca para el vendedor.

Frye, la compañía de artículos de cuero más conocida por sus preciadas botas, encabezó la lista por segundo año consecutivo.

Otras marcas destacadas con excelente valor de reventa son las firmas de moda Tory Burch, Kate Spade y Coach. La marca de ropa para actividades al aire libre Patagonia también llegó al top 10 de ThredUP.

La icónica marca de gafas Ray-Ban también tiene un alto valor, el igual que la marca de ropa ecológica Reformation, que se enorgullece de usar telas sostenibles.

La plataforma de reventa Poshmark no asigna a las marcas un valor de reventa, pero sí informa cuáles son las marcas más populares en la plataforma. Desde marzo, las marcas más populares no han sido marcas de lujo per se sino “marcas de centros comerciales”. Por ejemplo, entre las marcas más compradas por las mujeres este año se encuentran Lululemon, Free People, Anthropologie y J Crew. Nike, Adidas, Under Armour y Patagonia fueron las marcas más populares entre los hombres en Poshmark.

Para los compradores de Poshmark, estas marcas indican comodidad, asequibilidad y atractivo general.

El sitio en línea de consignación de lujo The RealReal ofreció un vistazo a las 10 principales marcas que han tenido el mayor valor de reventa en la plataforma en la última década.

En la lista están las marcas de lujo Hermès, Louis Vuitton, Goyard y Tiffany & Co. Para Hermès, el artículo que siempre tiene el mayor valor de reventa es la cartera ultra cara Hermès Birkin. Una cartera Birkin nueva puede costar desde cerca de 10.000 dólares hasta cientos de miles de dólares.

Mientras tanto, Gucci, Fendi y Dior son las tres principales marcas con un valor de reventa que crece más rápido en el mismo periodo de tiempo, según The RealReal.

Crece la popularidad de la moda reciclada

Mientras que los consumidores —liderados por los millennials— ya estaban adoptando activamente la ropa de segunda mano antes de la pandemia por su modelo sostenible, el mercado de reventa durante la pandemia recibió un impulso adicional a medida que la pérdida generalizada de empleos alentó a los compradores a buscar gangas.

Sin embargo, el valor no es el único motor. El informe de ThreadUP mostró que el 80% de los consumidores ya no siente que exista un estigma asociado a comprar ropa usada. Esto los ha hecho sentir cómodos comprándola y haciendo alarde de sus hallazgos de prendas usadas.

“No hay duda de que los millennials y la Generación Z han acelerado esta tendencia en los últimos años. Pero ahora vemos que los baby boomers y la Generación X también la están adoptando”, dijo James Reinhart, cofundador y director general de ThredUp.

Reinhart dijo que los consumidores ahora se sienten orgullosos de comprar ropa de segunda mano porque consideran una prioridad ayudar a reducir el desperdicio de ropa.

El informe estima que si todos compraran un artículo usado este año, se ahorrarían 2,5 millones de toneladas de emisiones de carbono, el equivalente a sacar medio millón de automóviles de la carretera durante todo un año.

La popularidad del mercado de reventa no se pierde en la industria minorista. Compañías como Nordstrom, Abercrombie & Fitch y más recientemente Walmart han ingresado a este negocio. En mayo, Walmart anunció que se había asociado con ThredUp para vender en línea ropa, zapatos, bolsos y más que eran de propiedad de la marca anteriormente.

“Cuando me alejo y comparo 2020 con 2019, lo que sucedió es que el mercado de reventa ya no es un nicho, sino que se ha convertido en la corriente principal”, dijo Reinhart. “Los consumidores sienten orgullo de que comprar de segunda mano es lo correcto”, agregó.