Se acerca otro concierto en línea de Global Citizen, esta vez con Shakira y J Balvin

(CNN) — Dwayne “The Rock” Johnson será el anfitrión de un nuevo concierto destinado a generar consciencia sobre el covid-19, que también contará con la presencia de Shakira y J Balvin, entre otras figuras.

Global Citizen y la Comisión Europea anunciaron el lunes que Global Goal: Unite for Our Future — The Concert (“Objetivo Global: Unidos por nuestro Futuro – El Concierto”) se transmitirá en línea el 27 de junio.

El espectáculo celebrará a innovadores, científicos, trabajadores de la salud, activistas y organizaciones que trabajan para desarrollar y distribuir pruebas para el covid-19, tratamientos y vacunas, con el objetivo de resaltar el impacto desproporcionado de la pandemia en las comunidades marginadas.

Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay, J Balvin, Jennifer Hudson, Justin Bieber y Quavo, Miley Cyrus, Shakira, Usher y Yemi Alade se encuentran entre los artistas programados para actuar durante la transmisión virtual de dos horas.

También aparecerán Billy Porter, Charlize Theron, Chris Rock, David Beckham, Derrick Johnson, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman, Ken Jeong, Kerry Washington, Olivia Colman, Salma Hayek Pinault y más.

En abril, Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud organizaron un concierto benéfico virtual curado por Lady Gaga, One World: Together At Home (“Un Mundo: Juntos en Casa”). El evento contó con la participación de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish y muchos otros.