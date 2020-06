“Dictador”, “títere” e “ilegítimo”: a pesar de estos calificativos de Trump a Maduro, el presidente de EE.UU. dice que no descarta reunirse con él

Latino

(CNN Español) — Del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump ha dicho que es un “títere” de Cuba, le ha llamado dictador, ha dicho que quiere su salida del poder, pero también ha dicho que se quiere reunir con él, no solo según le dijo a Axios recientemente. Sus intenciones datan desde hace años cuando dijo que estaría dispuesto a reunirse con el mandatario venezolano.

Recientemente Trump dijo en una entrevista para el medio digital Axios que “quizás lo pensaría”, cuando le preguntaron si aceptaría reunirse con Maduro.

“Quizás lo pensaría… a Maduro le gustaría reunirse y yo nunca me opongo a las reuniones, rara vez me opongo a reunirme”, dijo en la entrevista al portal Axios.

Pero este lunes, a través de su cuenta de Twitter, Trump le salió al paso a sus críticos y dijo que solo se reuniría con Maduro para discutir su salida pacífica del poder.

“A diferencia de la izquierda radical, siempre he estado contra el socialismo y a favor de la gente de Venezuela. Mi administración siempre ha estado del lado de las libertades y contra el régimen opresivo de Maduro.

“Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: una salida pacífica para su salida del poder”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020

Durante los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha acusado al régimen de Maduro de abusos generalizados contra los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, tortura, arrestos arbitrarios y la detención de ciudadanos venezolanos.

A pesar de esto, las declaraciones de Trump hacia Maduro y su régimen son un va y ven. Si bien en algunas ocasiones Trump ha calificado a Maduro de dictador y hasta “títere” de Cuba, tampoco ha descartado reunirse con él, no solo en la entrevista con Axios, sino en otras oportunidades durante su presidencia.

Trump no descarta reunirse con Maduro

En junio de 2020, Trump respondió que “quizás lo pensaría”, cuando se le preguntó si se reuniría con el cuestionado mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Siempre digo: pierdes poco con las reuniones. Pero en este momento, las he rechazado”, agregó el mandatario estadounidense, según la publicación.

Pero esta no es la primera vez que Trump piensa en una reunión con el cuestionado mandatario venezolano.

En septiembre de 2018, Trump ya había dicho que estaría “dispuesto” a reunirse con su homólogo venezolano en medio de la Asamblea General de Naciones Unidas ese año, aunque el encuentro nunca se dio.

“Si tuviera tiempo lo haría”, dijo Trump cuando se le preguntó si esperaba reunirse con Maduro. “Él tiene que arreglar las cosas. Tiene que actuar de forma mucho más humana… Ciertamente estaría dispuesto a ello… Siempre que pueda salvar vidas. Si es una vida, estoy dispuesto”.

En medio de tensiones diplomáticas, en agosto de 2019, tanto Trump como Maduro coincidieron en una cosa: sus gobiernos estaban en contacto para buscar un diálogo en medio de la crisis social, económica y humanitaria de Venezuela.

“Y no es nuevo, desde hace meses tenemos contactos, así como he buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la forma de que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela de verdad”, dijo Maduro.

Hasta el momento Trump y Maduro no se han reunido.

“Maduro es un gobernante ilegítimo”

El 4 de febrero de 2020, en su discurso sobre el estado de la Unión, con Juan Guaidó como invitado especial de Trump, el presidente de Estados Unidos dijo que este país estaba encabezando una “coalición diplomática” de decenas de países contra Maduro.

“Estados Unidos está encabezando una coalición diplomática de 59 naciones contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro”, dijo Trump.

“Maduro es un gobernante ilegítimo, un tirano que martiriza a su pueblo, pero la tiranía de Maduro va a ser destruída”, dijo Trump. Acto seguido presentó a Juan Guaidó como un “hombre muy valiente que lleva con él las esperanzas, sueños y aspiraciones de todos los venezolanos”.

Maduro es un “dictador”

En un evento en Miami en febrero de 2019, casi un mes después de que el Gobierno de EE.UU. reconociera al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Trump llamó a Maduro “dictador”.

“Hace dos días, el primer C17 de la fuerza aérea estadounidense aterrizó en Colombia con una asistencia crucial, incluidos miles de kits de nutrición para niños pequeños venezolanos”, dijo Trump. “Desafortunadamente, el dictador Maduro ha bloqueado el ingreso de esta ayuda para salvar vidas al país. Preferiría ver a su gente morir de hambre en lugar de darles ayuda”.

Trump señaló no solo a Maduro, sino al “pequeño puñado en la cima del régimen de Maduro”, a quien acusó de saquear la nación.

Maduro es un “títere” de Cuba

En el mismo evento en Miami, Trump dijo que Maduro es un “títere” de Cuba y aseguró que deliberadamente estaba bloqueando la ayuda humanitaria que buscaba pasar desde Colombia a Venezuela bajo el liderazgo de Guaidó.

“Están arriesgando su futuro, arriesgan sus vidas y el futuro de Venezuela para un hombre controlado por el Ejército cubano y protegido por un ejército privado de soldados cubanos”, dijo Trump. “Maduro no es un patriota venezolano, es un títere cubano. Eso es lo que es.”

“La dictadura socialista de Maduro ha causado dolor en el pueblo”

En 2017, durante su primer discurso como presidente, Trump se refirió a la situación de Venezuela y su liderazgo, diciendo que el presidente Maduro llevó al país de la prosperidad al colapso.

“La dictadura socialista de Nicolás Maduro ha causado terrible dolor y sufrimiento a las buenas personas de ese país”, dijo Trump y agregó que el presidente de Venezuela llevó a “una nación que fue próspera al borde del colapso total”.

“El régimen corrupto destruyó una nación próspera imponiendo una ideología fallida que ha producido pobreza y miseria en todos los lugares en los que se ha probado”, dijo Trump.

A ese discurso, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, reaccionó al discurso de Trump diciendo que el presidente había amenazado con “más guerra” y que era un “gran desafío”.