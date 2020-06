Apple podría hacer una gran actualización en sus Mac: este sería el cambio

Latino

(CNN Business) — Apple puede estar preparándose para una gran actualización bajo el capó de sus computadoras que podría resultar en varios cambios para sus usuarios.

La compañía podría anunciar un cambio que se rumorea desde hace mucho tiempo a sus propios chips para su línea de computadoras Mac, en lugar de los procesadores Intel que usan actualmente, en su Conferencia Mundial de Desarrolladores anual que comienza el lunes, según un reporte de Bloomberg.

Los chips basados ​​en ARM, que Apple fabrica internamente y que ya utiliza una versión en iPhones y iPads, podrían llegar a los nuevos iMacs y MacBooks en 2021. Y aunque es probable que haya un período de transición, los analistas dicen que la medida eventualmente podría generar grandes beneficios para la compañía y sus usuarios.

“Creo que es probable que veamos el cambio por etapas”, dijo Adwait Mardikar, analista de la firma de investigación tecnológica Canalys. “Podríamos ver el cambio a chips de Apple para la línea de MacBook de Apple en 2021, pero creo que pasará bastante tiempo antes de que veamos toda la línea de Mac con sus propios chips”.

Mejor batería y dispositivos más elegantes

Cuando eso suceda, es probable que los principales cambios que vean los usuarios de Mac incluyan una mejor duración de la batería y dispositivos más elegantes. Los chips internos de Apple tienen una arquitectura más pequeña y son más eficientes porque están diseñados para teléfonos inteligentes, según David McQueen, director de investigación de ABI Research. ARM es el diseño del procesador desarrollado por el fabricante de chips con sede en el Reino Unido Arm Holdings, que luego licencia a varios fabricantes de tecnología para su propio uso.

“El cambio a chips basados ​​en ARM puede brindar eficiencia y una mejor duración de la batería sin sacrificar el rendimiento”, dijo McQueen. “También puede ayudar a eliminar algunos problemas de tamaño, posiblemente permitiendo que las Mac se hagan más delgadas, al tiempo que se pierde la necesidad de ventiladores”, agregó.

McQueen dice que tener los mismos chips ejecutándose en iPhones, iPads y Macs también facilitaría la estandarización de la experiencia del usuario en los tres dispositivos.

“Permitirá que todos los dispositivos de Apple trabajen juntos sin problemas”, dijo. “También debería hacer que sea mucho más fácil para los desarrolladores crear aplicaciones que sean capaces de ejecutarse en dispositivos Apple”.

Hay otro gran beneficio potencial al usar los mismos chips para iPhones y Mac, particularmente con el crecimiento de las redes 5G.

“Aunque Apple no ha dado indicios de que está buscando hacerlo, este cambio también abre las puertas para que Apple lance MacBooks con capacidades de conectividad celular”, dijo Mardikar.

Cómo se beneficiará Apple

Para Apple, la producción interna de procesadores probablemente le permitirá a la compañía ofrecer mejores actualizaciones de rendimiento con cada generación de dispositivos porque ya no estará vinculada al ciclo de actualización de Intel para nuevos chips.

“También pueden controlar su propia cadencia de lanzamiento de productos”, dijo Jitesh Ubrani, gerente de investigación de IDC. “En el pasado, tenían que esperar realmente a que Intel lanzara nuevos procesadores antes de poder actualizar la línea de Mac”.

Cambiar a chips internos también podría permitir a Apple integrar mejor su cadena de suministro y reducir los costos de fabricación. Pero desafortunadamente para los consumidores, es poco probable que resulte en computadoras más baratas.

“Creo que el uso principal de Apple para cambiar sería ofrecer un mejor producto, no necesariamente un producto más barato”, dijo Ubrani. “Puede ver un mejor valor en algunos casos, pero no creo que veamos iMacs o MacBooks baratos en el futuro”.

Si bien es probable que Apple sea capaz de manejar el cambio del chip y haya sido capaz de alimentar dispositivos de alto rendimiento como el iPad Pro, podría tener dificultades para igualar la potencia de fuego de los chips Intel en algunas de sus computadoras más avanzadas, según Mardikar.

“El verdadero desafío para Apple serán sus computadoras de gama alta: MacBook Pro, iMac Pro y Mac Pro”, dijo. “Se ejecutan en CPU de alto rendimiento como los chips Intel Xeon, y queda por ver si Apple puede ofrecer procesadores que puedan igualar el rendimiento”.

Es probable que la compañía también tenga que dar a los desarrolladores mucho tiempo para adaptarse a la nueva configuración.

“Al final del día, el cambio no tendrá éxito si no tiene las aplicaciones, y los consumidores no lo amarán si no tienen acceso a sus aplicaciones favoritas”, dijo Ubrani. “No es que todos los desarrolladores puedan cambiar de inmediato … Supongo que tendrían algún tipo de solución de puente lista hasta que todos estén listos para realizar la transferencia”.