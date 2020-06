Incidente en Reading, Reino Unido, deja varios heridos; arrestan a una persona en la escena

Latino

(CNN) — La policía de Thames Valley en Reino Unido ha anunciado un arresto en relación con un incidente este sábado en la ciudad de Reading, según la cuenta de Twitter de la policía. El tuit dice: “La policía asistió alrededor de las 7 p.m. junto con otros servicios de emergencia. Los agentes arrestaron a un hombre en la escena que ahora está bajo custodia policial”.

En un tuit de seguimiento, la policía comentó sobre la cantidad de heridos y escribió: “Varias personas sufrieron heridas y fueron trasladadas al hospital. Hay un cordón policial en Forbury Gardens mientras los agentes investigan. Estamos pidiendo al público que evite el área en este momento”.

Al menos dos víctimas sufrieron heridas de arma blanca en Reading, Reino Unido.

El Hospital Royal Berkshire en Reading, Reino Unido, está tratando a dos víctimas de apuñalamiento luego de un incidente este sábado. Victoria Parker, directora de Comunicaciones del Hospital Royal Berkshire, dijo a CNN por teléfono que dos víctimas están siendo tratadas en su departamento de emergencias en relación con el apuñalamiento en Forbury Gardens.

La policía de la ciudad británica de Reading está respondiendo a un “incidente activo” según un tuit de la cuenta oficial de Twitter de la policía de Thames Valley la noche del sábado. El tuit dice: “Estamos al tanto de los informes de un incidente en Forbury Gardens, Reading. Los policías están en la escena investigando el incidente”.

En una llamada telefónica con CNN, un representante de la policía describió la situación como un “incidente activo”.

We are aware of reports of an incident in Forbury Gardens, Reading.

Officers are on the scene and investigating the incident.

— Thames Valley Police (@ThamesVP) June 20, 2020

En un tuit, el líder del Consejo del distrito de Reading, Jason Brock, escribió: “Con respecto a los informes del centro de la ciudad de Reading, manténgase alejado del área ya que la policía está lidiando con un incidente grave”.

Una testigo presencial y periodista independiente, Claire Gould, habló con la Asociación de Prensa del Reino Unido, diciéndoles que hay dos ambulancias aéreas.

El Ministro del Interior del Reino Unido, Priti Patel, ha publicado un tuit expresando preocupación por los informes de un incidente en la ciudad británica de Reading: “Profundamente preocupado por escuchar informes de un incidente en Reading. Mis pensamientos están con todos los involucrados, incluidos la policía y los servicios de emergencia en la escena”.