¿Ocultan nuestras emociones las máscaras? No necesariamente, señala una experta

(CNN) – Gran Bretaña es el más reciente en unirse a una larga lista de países están exigiendo el uso de máscaras faciales para frenar la propagación de covid-19: los protectores faciales en el transporte público británico son obligatorios a partir este lunes.

Muchos más de nosotros estamos optando por utilizar mascarillas mientras hacemos las compras, nos reunimos con amigos y vamos a citas médicas, incluso si no es obligatorio.

Pero, ¿cómo el uso de la máscara moldea la manera en que interactuamos o nos comunicamos con los demás?

Una sonrisa es una estrategia fácil para calmar las tensiones sociales, pero ¿aún podemos hacerlo cuando una mascarilla cubre la mitad inferior de nuestra cara? Además, ¿será más difícil descifrar las emociones de las personas con las que nos encontramos?

CNN conversó con la experta en comunicaciones Ursula Hess, quien también es psicóloga y profesora de la Universidad Humboldt de Berlín.

¿Cómo comunicamos nuestras emociones?

Es un error suponer que las máscaras nos dificultarán la interacción, afirmó Hess.

Expresamos nuestros sentimientos de muchas maneras distintas que no dependen de la parte inferior de nuestra cara, explicó. Pueden ser gestos sutiles, como levantar una ceja por ejemplo, o explícitos, como golpear con el puño una mesa.

Y aún más: las sonrisas no tienen que verse necesariamente, dijo Hess, también pueden escucharse. Esto se debe a que cuando la boca cambia de forma, altera la voz. “La diferencia es clara. Todos podemos escuchar cuando alguien sonríe por teléfono”.

Adicionalmente, algunas emociones no se registran en nuestras caras, agregó. Por ejemplo, la esperanza.

“¿Cómo pensarías comunicar eso con tu cara? Pero tenemos la expresión ‘con voz esperanzada’, tan clara que creemos que las voces pueden expresar esperanza, pero las caras,no lo hacen”.

Todo está en los ojos

Hess indicó que la mayoría de personas son buenas para detectar una variedad de emociones diferentes en los ojos y en la parte superior del rostro, incluso si no son conscientes de ello.

Una evaluación ampliamente utilizada, que desarrolló el psicólogo británico Simon Baron-Cohe en la década de 1990 para ayudar a examinar el autismo, reveló que la mayoría de las personas reconocen incluso estados mentales sutiles como el estar pensativo con solo mirar los cambios en la expresión de los ojos.

La prueba “The Reading the Mind in the Eyes” (que en español traduce “La lectura de la mente en los ojos” mide lo bien puedes identificar las emociones de los demás. Se les pide a los sujetos que observen imágenes de diferentes áreas alrededor de los ojos y les asignen los estados emocionales correctos, indicó Hess, profesora de psicopatología del desarrollo en la Universidad de Cambridge.

Puedes tomar la evaluación aquí.

Hess explicó que normalmente nuestros ojos están atraídos hacia la actividad, y si la boca está cubierta nos enfocaremos en la parte superior de la cara.

“Ves más que solo los ojos: ves toda la región. Ves las arrugas en la frente, las arrugas entre los ojos, y cuando las mejillas se hinchan hacia arriba al momento de sonreír, también ves ese movimiento”, explicó.

“Deberías pensar detenidamente sobre el bótox. Si te estás cubriendo la boca e inmovilizando la cara superior, no le estás haciendo ningún favor a tu interlocutor”, completó.

Miedo y sorpresa

Sin embargo, hay algunas emociones que pueden resultar difíciles de descifrar si no puedes ver la boca de alguien, destacó Hess.

“Con el miedo y la sorpresa, el componente en la parte superior de la cara es muy similar. La principal diferencia es la forma de la boca, que está suelta en el caso de sorpresa y estirada hacia un lado cuando se trata de miedo”.

“Este sería un candidato obvio para la confusión”, comentó Hess.

Para los padres preocupados acerca de que las máscaras puedan asustar a los niños pequeños que regresan a la escuela o la guardería, Hess indicó que las mascarillas no debería afectar a la mayoría de los niños con más de 5 años.

“Sabemos por la investigación del desarrollo que los niños se vuelven bastante buenos para reconocer las emociones de los demás desde el momento en que comienzan a ir a la escuela, y tienen acceso a las mismas herramientas que los adultos”, señaló.

“Cuando son muy pequeños, las cosas que cubren la cara pueden ser inquietantes. Al principio, pueden sentir molestia por una barba”, dijo.

Y agregó: “Pero es una cuestión de hábito. Se acostumbrarán al hecho de que mamá y papá usan estas cosas divertidas en sus rostros”.

Ahora bien, las máscaras tampoco deben interferir con la naturaleza contagiosa de las emociones. Hess ha estudiado en profundidad cómo imitamos los sentimientos de los demás: con lágrimas al ver a alguien llorar, temerosos al observar a alguien temblar de miedo o felices al ver que alguien sonríe.

Una nueva investigación, que aún no se ha publicado en una revista científica, Hess dijo que observó cómo las personas reaccionaban ante individuos que usaban una bufanda y un nicab, el velo usado por algunas mujeres musulmanas que cubre la cara pero mantiene el área de los ojos despejada. Esto no es lo mismo que un hiyab, que cubre la cabeza y no la cara.

“Observamos si las personas imitaban las expresiones (de los otros) aunque pudieran verlas solo parcialmente y básicamente sí lo hacen”, dijo.

¿Qué piensas acerca de las máscaras?

Aunque Hess dijo que la mayoría de nosotros tenemos las habilidades innatas para descifrar y responder a las emociones de la región del ojo, hay otros factores que pueden interferir con si realmente podemos hacer esto.

Por ejemplo, lo que un individuo piensa acerca de los méritos del uso de máscaras probablemente afectará la forma en que se comunica con alguien que lleva una mascarilla en la cara. Las pautas oficiales en lugares como EE.UU. y Gran Bretaña ha sido contradictoria, particularmente en los primeros días de la pandemia, lo que ha generado confusión y actitudes diferentes respecto a su uso.

En Estados Unidos, especialmente, el uso de máscaras se ha convertido en un tema polémico, lo que una historia reciente de CNN citó como un “punto crítico político y cultural”.

“Las máscaras son una forma de señal social: te dicen algo sobre la persona que usa la máscara”, dijo Hess.

“Si crees que usar una máscara es innecesario o una idiotez total, entonces puede darte un prejuicio contra esta persona (que está usando una máscara), lo que dificulta la comunicación”, explicó.

Lo contrario también es cierto, dijo.

“Si comprendes las razones detrás de las máscaras y las respaldas, entonces tienes una perspectiva totalmente diferente de la persona que utiliza la máscara, y es probable que la comunicación sea mucho más fluida”, añadió.

En nuestra realidad actual, hasta que los investigadores desarrollen una vacuna efectiva, tendremos que acostumbrarnos a comunicarnos con los demás mientras practicamos medidas preventivas como usar mascarillas.