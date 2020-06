Agente de policía de Atlanta le dispara a un hombre negro en un restaurante de comida rápida, dicen las autoridades

Latino

(CNN) — La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) dice que un video de vigilancia parece mostrar a un hombre apuntando con un taser a un agente de policía de Atlanta, antes de que el uniformado disparara en el estacionamiento de un restaurante Wendy’s.

El GBI identificó al sujeto como Rayshard Brooks de 27 años, de Atlanta, un hombre afroamericano.

El incidente comenzó con una llamada a la policía a las 10:33 pm del viernes por un hombre que dormía en un vehículo estacionado en el camino de entrada del restaurante, causando que otros clientes tuvieran que esquivarlo, indicó el GBI en un comunicado.

La policía le hizo a Brooks una prueba de sobriedad de campo, la cual falló, según el GBI. Se resistió al arresto y luchó con los agentes, aseguró el GBI.

El director del GBI Vic Reynolds informó el sábado que su departamento obtuvo un video de vigilancia del incidente de Wendy’s y revisó videos de testigos publicados en las redes sociales.

El video de vigilancia muestra a Brooks luchando con uno de los agentes y luego huyendo con lo que parece ser el taser del policía, dijo Reynolds.

“En ese momento, el agente de Atlanta se agacha y recupera el arma de su funda, la descarga, impacta al Sr. Brooks allí en el estacionamiento y cae”, relató Reynolds.

Brooks fue llevado a un hospital, donde falleció, según el comunicado. Un agente fue tratado por una lesión y posteriormente liberado, reveló el GBI.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Policía de Atlanta y la oficina de la alcaldesa, pero no han respondido.

El GBI informó que el video de vigilancia del incidente se dará a conocer al público el sábado. Reynolds dijo que la agencia está trabajando para mejorar digitalmente el video.

The GBI is aware that there is video posted on social media captured by witnesses in this incident. We are reviewing the video & the early investigative information in this case. We’ll provide an update as soon as we can.

— GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) June 13, 2020

La muerte de Brooks se produce en medio de las protestas mundiales y la discusión sobre el racismo y el uso policial de la fuerza tras la muerte de George Floyd el mes pasado bajo custodia en Minneapolis. Atlanta ha sido lugar de frecuentes protestas, incluidas algunas que se tornaron violentas.

Seis policías de Atlanta enfrentan cargos de uso de fuerza excesiva durante una manifestación, anunció el 2 de junio el fiscal de distrito del condado de Fulton, Paul Howard. Dos de los agentes fueron despedidos por la alcaldesa Keisha Lance Bottoms.

“Pensé que Atlanta estaba por encima de eso”

En el Wendy’s ubicado en el sureste de Atlanta, Decatur Redd, quien dice ser un pariente de Brooks, habló con periodistas y una multitud de personas.

“No sé cómo hacer esto porque nunca supe que iba a tener que hacer esto”, afirmó Redd. “He visto esto en Internet, desde toda la situación de George Floyd hasta que nos juntamos como lo estamos haciendo y todo esto aterrizó en mi puerta con mi primo”.

“Pensé que Atlanta estaba por encima de eso. Creía que Atlanta era más grande que eso”, agregó Redd”.

“Hemos estado viendo esto suceder durante muchos años, con jóvenes negros de todo el país muriendo en vano”, expresó Redd. “Simplemente no quiero que eso continúe y siga sucediendo así”.

La excandidata demócrata a gobernador Stacey Abrams pidió en una publicación en Twitter restringir el uso de la fuerza letal.

“La muerte de #RayshardBrooks en Atlanta anoche exige que restrinjamos severamente el uso de la fuerza letal. Sí, deben solicitarse investigaciones, pero también se deben rendir cuentas”, escribió Abrams. “Dormirse en un drive-thru no debe terminar en muerte”.

The killing of #RayshardBrooks in Atlanta last night demands we severely restrict the use of deadly force. Yes, investigations must be called for – but so too should accountability.

Sleeping in a drive-thru must not end in death. https://t.co/LKsiwA48Ll

— Stacey Abrams (@staceyabrams) June 13, 2020

La NAACP de Georgia dijo que la jefa de policía de Atlanta, Erika Shields, debería ser despedida de inmediato.

“La ciudad de Atlanta no solo debe abordar esto con sus palabras, sino también con sus acciones”, afirmó el presidente James Woodall en una llamada a los medios.

Fiscal de distrito investiga

El GBI está investigando a solicitud de la APD. Una vez completado, el caso será entregado a los fiscales para su revisión.

Howard, el fiscal de distrito, emitió un comunicado el sábado por la tarde.

“Mi oficina ya inició una investigación intensa e independiente del incidente”, informó Howard. “Los miembros de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Fulton en escena poco después del tiroteo, y desde entonces, hemos estado en sesiones de investigación para identificar todos los hechos y circunstancias que rodearon este incidente”.

WSB, afiliada de CNN, informa que esta es el tiroteo número 48 que el GBI investigó en 2020.

