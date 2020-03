Autoridades alertan de posibles estafas con los cheques de ayuda económica por el coronavirus en Estados Unidos

Latino

(CNN) — El gobierno federal aún no ha emitido un solo cheque de estímulo con los que busca mitigar la crisis del coronavirus, pero los estafadores ya están tratando de robar el dinero a los estadounidenses.

Estos esfuerzos criminales están llevando a la Oficina Federal de Investigaciones, a varios fiscales generales estatales y a otras agencias a advertir a los estadounidenses que no caigan en llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o sitios web que soliciten información personal o financiera para recibir el pago federal de 1.200 dólares.

“Si alguien dice ser del gobierno con un cheque para usted, puede ser una estafa de phishing que está tratando ilegalmente de obtener su cuenta bancaria u otra información personal”, dijo la fiscal general de Nueva York Letitia James en un comunicado el sábado.

“No le pague a nadie que prometa que puede acelerar u obtener un pago o un préstamo para usted”, continuó James. “Si es elegible para la ayuda, no necesitará hacer ningún pago por adelantado ni pagar ninguna tarifa para recibir un pago de estímulo”.

La mayoría de los estadounidenses recibirán hasta US$ 1.200 por persona en las próximas semanas, como parte de un histórico paquete de estímulo de US$ 2 billones que el presidente Donald Trump firmó el viernes. Los padres recibirán hasta US$ 500 adicionales por cada hijo menor de 17 años.

Los pagos comenzarán a desaparecer gradualmente para las personas con ingresos brutos ajustados de más de US$ 75.000. El monto se reducirá en US$ 5 por cada US$ 100 adicionales del ingreso bruto ajustado, y aquellos que ganen más de US$ 99.000 no recibirán nada.

Los umbrales de ingresos se duplican para las parejas. Alrededor del 90% de los estadounidenses son elegibles para un cheque total o parcial, de acuerdo con una estimación del Centro de Política Fiscal.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, le dijo el jueves a CNBC que los estadounidenses comenzarán a recibir el dinero dentro de tres semanas, pero los expertos en impuestos dicen que el Servicio de Impuestos Internos podría tomar más tiempo para procesar los pagos.

Aquellos que presenten sus declaraciones de impuestos electrónicamente y proporcionen al IRS su información bancaria probablemente recibirán sus pagos antes mediante depósito directo. Alrededor del 88% de las declaraciones individuales se presentaron electrónicamente en 2018.

Se espera que los cheques en papel tarden más en enviarse por correo.

El IRS especifica en su sitio web que no es necesario registrarse y que no es necesario llamar. La agencia publicará información adicional, cuando esté disponible, en http://www.irs.gov/coronavirus.

La ley de estímulo especifica que los destinatarios recibirán un aviso por correo a más tardar 15 días después de que se distribuyó el pago, que indicará la cantidad de dinero enviada, el método por el cual se entregó y un número de teléfono para llamar al IRS si los fondos no llegaron.