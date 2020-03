OPINIÓN | Coronavirus: mito y realidad

Latino

Nota del editor: Roberto Izurieta es director de Proyectos Latinoamericanos en la Universidad George Washington. Ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España y ha sido asesor de los presidentes Alejandro Toledo de Perú, Vicente Fox de México y Alvaro Colom of Guatemala. Izurieta también es analista de temas políticos en CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

(CNN Español) — La pandemia de coronavirus es una de las más importantes en la historia moderna, comparable en severidad y letalidad a la de influenza de 1918-1919 (erróneamente llamada gripe española), pero con una diferencia importante: la pandemia de influenza discriminaba menos a sus muertos, matando frecuentemente a jóvenes, mujeres embarazadas y niños.

Varios estudios han mostrado que los casos de coronavirus en niños pequeños tienden a ser leves, y que los casos en jóvenes o adultos tiene tasas de mortalidad bajas. Pero en ancianos, particularmente dentro de los mayores de 80 años o los que sufren enfermedades crónicas respiratorias, cardíacas o diabetes, tiene una tasa de mortalidad del 8% o incluso mayor.

Esto significa que el coronavirus sigue reglas cercanas a las estudiadas por Darwin: la selección natural, afectando a los más débiles, a los más ancianos y a los crónicamente enfermos… lo cual es muy triste y sigue siendo grave.

Hay virus más crueles, como el del Ébola o el de la rabia, que no discriminan y matan a la mayoría de los expuestos, sin importarles mucho su edad o estado de salud. Y hay muchos otros, que aún curados los pacientes, los dejan con afectaciones para el resto de su vida.

Pero hay una pregunta en la mente de todos: ¿cuándo va a acabar? ¿Hay respuesta? Bueno, sí la hay. La epidemia va a acabar o disminuir significativamente -hasta convertirse en una nota al pie de página- antes del final del invierno 2020-2021 en el hemisferio norte, o probablemente para marzo o abril de 2021. ¿Por qué? Por dos razones:

La población mundial no está protegida, pero a medida que la gente se infecta, el nivel de inmunidad de la población aumenta. Y cuando el nivel de inmunidad se acerque a la mitad de la población, el virus no podrá seguir diseminándose indiscriminadamente. Por ello, cuando hayan pasado un par de olas epidémicas, una este invierno y otra, el próximo, una buena parte de la población ya se habrá expuesto. Para seguir diseminándose cualquier epidemia, o pandemia, necesita que una proporción elevada de la población sea susceptible.

Dada la urgencia, los incentivos económicos/productivos de las empresas farmacéuticas y el nivel de desarrollo de la tecnología, se espera que para el final del próximo invierno ya haya una o varias vacunas. Si es necesario, seguramente esas vacunas obtendrán autorización bajo reglas de “uso emergente”. También es bastante probable que existan para entonces antivirales más específicos contra el coronavirus que muy probablemente estén disponibles antes que la vacuna.

Así que hay que seguir siendo cautos por un año más, aproximadamente, pero debemos recuperar la normalidad prudentemente para que las consecuencias en la economía de los hogares no sean mayores que las de la enfermedad. Hasta entonces, evite mantener contactos cercanos, no acuda a lugares donde hay multitudes, no se acerque a personas que tosen, lávese las manos con muchísima frecuencia (también recuerde limpiar su celular que es lo que más se toca y usa en estos tiempos modernos) y, sobre todo, no celebre sus 80 años acompañado de todos sus seres queridos, sanos o no.

Un estudio reciente publicado en la revista oficial de los Centros de control y prevención de enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus iglas en inglés) asegura que al compartir la casa con un enfermo, el 10,5% de las personas registró síntomas de Covid-19; mientras que entre otros contactos clasificados como cercanos, el contagio fue de menos del 1%.

Las recomendaciones son:

Evitar todo contacto personal innecesario hasta que acabe la epidemia (yo creo que, con una pausa de verano en la cual la transmisión principal de la enfermedad se dará en el invierno del hemisferio sur), acabará en marzo de 2021. Trabajar a distancia cuando es posible. Cancelar concentraciones de más de 500 personas hasta que la inmunidad de la población haya llegado a niveles aceptables tras dos ciclos epidémicos, y ya haya vacunas y varios antivirales en el mercado.

Aumentar urgentemente la capacidad para que la gente pueda someterse a la prueba del virus. Fortalecer el sistema de salud y seguridad social.

Evitar el pánico y mantener la calma. La naturaleza humana y económica prevalecerá como siempre.

Evitar las medidas irracionales, improductivas, poco proporcionales e ineficientes para combatir el virus que perjudican significativamente a la economía y, sobre todo, a la economía popular.

Aprendamos las lecciones de esta crisis: hagamos un mayor esfuerzo para tener una vida más sana y eduquémonos (para lo cual debemos informarnos mejor) sobre los retos que tenemos en la vida cotidiana para evitar o disminuir las enfermedades.

Recordemos siempre que -trágicamente- lo que más mata a la gente es la pobreza, la delincuencia (relacionada también con los niveles de pobreza), las armas automáticas, la gripe, manejar bajo la influencia del alcohol o usar el celular mientras se maneja, entre muchos otros factores.

Estimular la economía real y popular. Mi sugerencia, más que utilizar dinero público y estímulos que no llegan a la gente más afectada, es que habría que compensar a los sectores más vulnerables, enviando un cheque de alrededor de US$ 1.000 a cada uno de los hogares más afectados en EE.UU., al menos por este mes.