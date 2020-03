La revista Time elige a las 100 mujeres más importantes del último siglo; hay tres latinas

Latino

(CNN Español) — Por años las mujeres han intentado buscar la igualdad de género. En la actualidad, hay muchas mujeres exitosas en la política, altos cargos corporativos, el mundo deportivo, del entretenimiento y las que luchan para que las próximas generaciones tengan un mejor futuro.

La revista Time decidió destacar a las 100 mujeres más importantes de los últimos 100 años. La publicación indica que por 72 años Time eligió al Hombre del Año. Para 1999, la revista cambió a la Persona del Año, pero aún así la mayoría de veces escogían hombres.

Times decidió crear este proyecto para destacar la labor de las mujeres que muchas veces se vio ensombrecida por los hombres, afirman. La revista eligió 89 mujeres para que estuvieran en las nuevas portadas de entre más de 600 nominaciones. Dejaron las portadas de las 11 mujeres que ya habían sido elegidas como Persona del Año.

Destacados artistas trabajaron en la elaboración de las nuevas portadas. La primera es la de las sufragistas en 1920.

Mujeres que luchaban por el derecho de las mujeres a votar. Tras la ratificación de la enmienda 19 en 1920 se inició un debate de cómo se les garantizarían esos derechos a las mujeres y la privación de derechos de las mujeres de color.

Otra de las mujeres destacadas es la aviadora Amelia Earhart, quien realizó un vuelo sin precedentes a través del océano Pacífico en 1935.

“Women must try to do things as men have tried. When they fail, their failure must be but a challenge to others.”

Desafió a quienes seguían pensando que el trabajo de las mujeres era quedarse en casa. Partió el 11 de enero de Hawai y luego de recorrer casi 4.000 kilómetros en 18 horas aterrizó en Oakland, California, convirtiéndose en la primera persona en lograr esa hazaña.

Dentro del grupo de 100 mujeres se destacan 3 hispanas.

Frida Kahlo es la portada de 1938

En ese año, la artista mexicana realizó su primera exposición individual, pero el comunicado de prensa para la exhibición la describía como la esposa de Diego Rivera antes de que Kahlo pudiera mostrar el calibre de su arte.

La artista se hizo famosa en el mundo por sus autorretratos vívidos, pero eso no es todo lo que pintó.

Abordó la naturaleza muerta, como en “Tunas”. También pintó escenas extrañas y oscuras. “Lo que el agua me dio” representa figuras y paisajes flotando en una bañera.

A menudo se inspiró en experiencias personales dolorosas, como su matrimonio tormentoso, abortos involuntarios y procedimientos médicos. Muchos de sus autorretratos mostraban heridas físicas y psicológicas, según la Fundación Frida Kahlo.

Sus pinturas también incorporaron temas de empoderamiento femenino y fuerza de voluntad.

Con sus atuendos, Frida Kahlo puso a México en el mapa político 0:43

Kahlo mezcló intencionalmente la moda occidental con la vestimenta tradicional indígena para hacer una declaración política sobre identidad cultural, nacionalismo y feminismo.

Su estilo anticolonial incluía vestidos modernos adornados con patrones con influencias mayas, rebozos y collares tradicionales, entre otros accesorios.

En la actualidad, su esposo es quien quedó en la sombra. Su obra “El marco” que pintó en 1938 la convirtió en la primera artista mexicana del siglo XX en tener una pintura comprada por el museo Louvre.

Eva Perón es la portada de 1946

Evita, como los argentinos llaman a la exprimera dama más famosa del país, usó su influencia para adjudicar dinero a programas sociales masivos, financiar escuelas, orfanatos y hospitales.

Su apoyo también fue crucial para la aprobación del sufragio femenino en 1947.

Marcha de antorchas por los 100 años del natalicio de Evita 0:47

Su historia comenzó en 1930, cuando con tan solo 15 años, Eva Duarte se mudó de la humilde casa de su familia a Buenos Aires con el objetivo de convertirse en actriz, sin saber que le daría forma al futuro político de Argentina.

Luego de casarse con el general Juan domingo Perón comenzó a hacer campaña por su esposo para las elecciones presidenciales. Su lucha por la clase social trabajadora se convirtieron en pilares fundamentales del peronismo, que hoy en día, sigue dividiendo la política del país.

Rita Moreno, portada de 1961

A Rita Moreno cada premio le hace recordar a su mamá 2:01

La actriz nacida en Puerto Rico casi deja la actuación en 1961 cuando trabajaba en el musical “West Side Story”. Ella sentía que su acento “no tenía ningún sentido” y le maquillaban la piel para que se viera más oscura. Además, logró que cambiaran las letras de la canción “América” que tenía oraciones que denigraban de Puerto Rico y que ella debía cantar.

Rita Moreno sigue luchando contra el encasillamiento y una representación justa de los latinos en sus casi 70 años de carrera artística. Ella creció en la pobreza y enfrentó discriminación en sus primeros papeles en Hollywood. Su madre era costurera y su padre un granjero.

A sus 88 años, Moreno sigue cosechando triunfos con papeles en la televisión en “Bless This Mess” y “One Day at a Time”.

La actriz puertorriqueña fue la primera latina en ganar un Oscar en 1962. También obtuvo un Emmy, un Grammy y un Tony, una hazaña que solo 15 artistas han logrado.

Entre las otras mujeres reconocidas por la revista Time están las activistas Dolores Huerta (1961), Simon de Beauvoir (1949), Malala Yousafzai (2009) y Greta Thunberg (2019).

También están las exprimeras damas Eleanor Roosevelt (1948), Jaqueline Kennedy (1962), Michelle Obama (2008) y Hillary Clinton (2016).

Con información de Leah Asmelah y Nadeem Muaddi de CNN.