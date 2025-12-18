Noticias de la Costa Central 12-18-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Accidente fatal en Santa Rosa Street en San Luis Obispo

La policía de San Luis Obispo investiga un accidente mortal ocurrido esta mañana en Santa Rosa Street. Un peatón fue atropellado y falleció cerca de la gasolinera Conserv, poco después de las 6:15 a.m.

Los oficiales peinaron la zona y encontraron un Toyota con daños en la parte frontal, estacionado casi dos horas después en el carril central de giro, con las luces intermitentes encendidas.

Aproximadamente una cuadra de la gasolinera, la policía también halló zapatos y un bolso, que podrían estar relacionados con el accidente.

Peritos forenses trabajan para determinar cómo ocurrió exactamente el incidente. Hasta el momento, no se tiene información sobre el conductor del vehículo.

Las autoridades piden a los residentes evitar la zona mientras se realizan las investigaciones y prometen actualizaciones a medida que se obtenga más información.

Garrett Huff juramentado como nuevo jefe de bomberos en Santa Bárbara

El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara tiene un nuevo líder, Garrett Huff, quien fue juramentado durante una ceremonia especial en la Junta de Supervisores el martes.

Durante el acto, su esposa e hijo lo acompañaron al podio para colocar su nueva placa en el uniforme, mientras familiares, amigos y compañeros bomberos llenaban la sala.

El departamento cuenta con 16 estaciones y aproximadamente 245 miembros de personal. Huff también participó recientemente en la inauguración del nuevo Centro de Comunicaciones Conjunto, marcando un inicio activo en su nuevo rol.