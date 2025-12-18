Jueves seco y cálido, con descenso de temperaturas hacia el fin de semana
Temperaturas cálidas para la Costa Central el jueves, con pocos cambios hasta el viernes. Los vientos cambiarán al noreste, lo que traerá condiciones más secas y alejará cualquier posibilidad de nubosidad de la región.
Las temperaturas estarán en los 70s en la costa, entre los altos 70s y con posibilidad de llegar a los bajos 80s en los valles, y en los 70s para zonas del interior. Hay un aviso de viento vigente hasta las 6 de la mañana del jueves para las montañas interiores de Santa Bárbara y Ventura. Se esperan vientos de 20 a 30 millas por hora, con ráfagas aisladas de hasta 60 millas por hora.
El viernes, la dorsal de alta presión que ha mantenido el clima cálido comenzará a desplazarse lentamente fuera de la región. Las temperaturas bajarán entre 3 y 6 grados. Los vientos continuarán, pero por debajo de niveles de aviso.
Para el sábado, las temperaturas seguirán bajando a medida que la alta presión se desplaza hacia el sur. Se establecerá un débil flujo marino y regresará algo de nubosidad. Debido a un sistema de baja presión en el norte de California, algunos remanentes podrían alcanzar la parte norte de la Costa Central y provocar neblina o llovizna. Por ahora, la probabilidad de precipitación es del 15% al 20%.
De cara a la semana festiva, el First Alert Weather Center sigue de cerca la posibilidad de lluvias que podrían llegar el martes, con los mayores impactos previstos para el día de Navidad.