Seguridad en el hogar durante las fiestas navideñas

Faltan pocos días para la Navidad, una temporada en la que muchos comienzan a preparar sus hogares con luces, decoraciones y el tradicional árbol navideño. Sin embargo, las autoridades recuerdan que estas celebraciones también implican ciertos riesgos si no se toman precauciones.

Connor Christian, gerente de la Oficina de Comunicaciones, destaca la importancia de mantener bien hidratados los árboles de Navidad naturales.

Otro punto clave es la seguridad en la cocina. Christian recomienda no colocar objetos inflamables sobre la estufa ni usar el horno como espacio de almacenamiento, una práctica común que puede aumentar el riesgo de incendios, especialmente durante las reuniones y comidas festivas.

Además, señala que en esta época del año es fundamental estar atentos a los artículos que se compran como regalos y a la seguridad dentro del hogar. Muchos de los dispositivos electrónicos actuales contienen baterías de ion de litio, por lo que es importante conocer su uso adecuado y cargarlos en lugares seguros, evitando hacerlo cerca de la cama o en áreas donde se duerme.

Finalmente, los bomberos recuerdan que lo más importante es asegurarse de que los detectores de humo funcionen correctamente. En caso de una emergencia, se debe llamar de inmediato a los bomberos o al 9-1-1.

Con estas recomendaciones, las autoridades esperan que las familias puedan celebrar las fiestas de manera segura y disfrutar de esta temporada especial con tranquilidad.