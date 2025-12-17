Noticias de la Costa Central 12-17-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Calendarios del 2026 informan a residentes sobre seguridad en Diablo Canyon

Miles de hogares locales están recibiendo calendarios del 2026 que incluyen información clave de seguridad relacionada con la Planta Nuclear de Diablo Canyon.

Los calendarios contienen detalles importantes que los residentes deben conocer en caso de una emergencia en la planta, además de precauciones que pueden tomarse desde ahora para estar mejor preparados.

Esta iniciativa coincide con la reciente aprobación otorgada a Diablo Canyon por la Comisión Costera, que autorizó una licencia federal de operación por 20 años, así como un permiso de desarrollo costero. Las autoridades recomiendan a los residentes revisar cuidadosamente la información incluida en los calendarios y conservarla en un lugar visible dentro del hogar.

Condado de Santa Bárbara enfrenta déficit presupuestario y propone plan de acción



La Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara recibió un informe sobre el presupuesto para los próximos cinco años durante la reunión del martes en Santa María.

El condado enfrenta un déficit de más de 66 millones de dólares, lo que podría afectar programas esenciales como Medi-Cal y CalFresh, que brindan apoyo a miles de residentes.

Para abordar esta situación, se ha propuesto un nuevo plan presupuestario que busca reducir gastos, mejorar la eficiencia y equilibrar el presupuesto en los próximos años. Las autoridades advierten que los residentes podrían ver ajustes en algunos servicios si no se logra un equilibrio.

