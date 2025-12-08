Skip to Content
Pepperidge Farm lanza sus Cookie Grams navideños

Published 10:45 am

¿Recuerdas los Candy Grams? Pepperidge Farm sí, y ahora le da un giro con su nuevo servicio Cookie Gram, para sorprender a tus seres queridos con algo dulce. A partir del 4 de diciembre, Día Nacional de la Galleta, puedes ordenar tu Cookie Gram en su sitio web. Solo ingresa la información de envío del destinatario y recibirán una caja festiva con dos bolsas completas de galletas Chessman y Milano Mint Chocolate, además de una nota personalizada. ¡Una manera deliciosa de compartir la Navidad!

Telemundo

