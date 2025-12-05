Skip to Content
Crispin

Los Mejores Bodysurfers Brillan en el Ventura Bodysurfing Classic

By
New
Published 10:08 am

VENTURA, Calif. - El fin de semana, algunos de los mejores bodysurfers participaron en el Ventura Bodysurfing Classic.

La competencia, realizada en el South Jetty del puerto de Ventura, comenzó muy temprano con participantes desde los 7 hasta los 60 años.

Es el evento principal de la South Jetty Swells Bodysurfing Association y la última fecha del California Bodysurfing Tour de esta temporada.

Puedes ver a los ganadores y seguir el evento en Instagram en South Jetty Swells.

Article Topic Follows: Crispin
#kicker
Telemundo

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.