Los Mejores Bodysurfers Brillan en el Ventura Bodysurfing Classic

VENTURA, Calif. - El fin de semana, algunos de los mejores bodysurfers participaron en el Ventura Bodysurfing Classic.

La competencia, realizada en el South Jetty del puerto de Ventura, comenzó muy temprano con participantes desde los 7 hasta los 60 años.

Es el evento principal de la South Jetty Swells Bodysurfing Association y la última fecha del California Bodysurfing Tour de esta temporada.

Puedes ver a los ganadores y seguir el evento en Instagram en South Jetty Swells.