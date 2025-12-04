Vandalizan Santuario en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe a Días de la Festividad

SANTA BARBARA, Calif. - Una escena lamentable ocurrió en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Durante la noche, actos de vandalismo causaron daños significativos en varias partes de la iglesia, incluyendo un santuario dedicado a la Virgen María.

La policía fue llamada al lugar alrededor de la 1:30 a.m. del martes debido a fuertes golpes. Allí, los oficiales se encontraron con un hombre que portaba un martillo pesado. El hombre fue sometido con una pistola eléctrica y detenido.

Se rompieron las manijas de las puertas principales y laterales, así como varios objetos dentro de la iglesia. Las figuras de la Virgen María fueron derribadas, incluyendo su rostro y partes de sus manos. El vandalismo ocurre apenas días antes de una celebración religiosa dedicada a la patrona.

"Esto sin duda será muy triste para la comunidad," dijo el Padre Pedro López. "Van a estar muy afectados cuando descubran lo que ha pasado, especialmente las muchas personas que vienen de fuera de la parroquia y con quienes no tenemos comunicación regular. Lo van a ver y se van a sorprender por lo que encuentran."

El reverendo López asegura que, pese a lo ocurrido, la iglesia y los feligreses siguen esperando con entusiasmo la próxima celebración.