Skip to Content
Crispin

Noticias de la Costa Central 12-4-25

By
New
Published 12:36 pm

COSTA CENTRAL, Calif. - Última Fase de la Ampliación de la Autopista 101 en Montecito Está por Comenzar

La última etapa importante del proyecto de ampliación de la autopista 101 a través de Montecito está a punto de ponerse en marcha. Esta fase se enfocará en el tramo comprendido entre Olive Mill Road y la salida de Cabrillo.

El proyecto completará la ampliación que ya ha sumado siete millas de carriles para viaje compartido entre Carpinteria y el extremo este de Montecito. Las cuadrillas han trabajado en esta megainiciativa por más de una década, con un costo aproximado de 700 millones de dólares.

Las autoridades señalan que esta fase final marcará un avance significativo en la movilidad y fluidez del tráfico en la región, al cerrar uno de los proyectos de infraestructura más grandes del área en los últimos años.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg
Telemundo

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.