Mapache Ebrio Causa Caos en una Licorería Antes de Ser Rescatado

Un mapache terminó desatando caos dentro de una licorería antes de ser encontrado desmayado en el baño, según nuevas imágenes difundidas esta semana.

El video muestra al llamado “bandido enmascarado” saqueando y revolviendo cajas mientras buscaba botellas. Muchos se preguntaban qué licor había consumido el animal… y ahora lo sabemos: principalmente whisky y scotch.

El mapache fue descubierto inconsciente en el baño por un empleado, quien lo llevó a un refugio de animales para recibir atención. Tras recuperarse completamente, el animal fue liberado de nuevo en su hábitat natural.

Las autoridades recuerdan que, aunque la escena parezca divertida, es importante mantener cerrados los alimentos y bebidas que puedan atraer a la vida silvestre.