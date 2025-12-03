Noticias de la Costa Central 12-3-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Desfile navideño de milpas street cancelado este año

Las luces navideñas se apagan en la calle Milpas porque el desfile anual navideño de Milpas Street ha sido cancelado este año.



La Santa Barbara Eastside Society organiza este popular evento navideño.

Cada año, el desfile atrae a miles de personas a lo largo de la calle.



En un comunicado de prensa, se citan los temores relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración como la razón de la cancelación.



Los organizadores dicen que esperan regresar con el desfile el próximo año.

San Luis Obispo busca opiniones de la comunidad para mejorar parques y recreación

El condado de San Luis Obispo está pidiendo la opinión de la comunidad para mejorar sus instalaciones recreativas.

El condado quiere saber qué cambios les gustaría ver a las personas en el futuro.

Los comentarios del público son una parte importante de un proceso de casi un año para actualizar el Plan Maestro de Parques y Recreación del condado.

Todos los residentes pueden ofrecer sus opiniones en línea esta semana, en el sitio web de Parques y Recreación.