Mapache ebrio encontrado en licorería de Virginia y luego liberado a la naturaleza

VIRGINIA - Un mapache ebrio fue encontrado dormido en el baño de una licorería en Virginia durante el fin de semana.

El "bandido enmascarado" fue hallado en el baño.

El ladrón había desordenado los estantes y bebido varios tipos de alcohol.

En una publicación en redes sociales, las autoridades dijeron que llevaron al mapache "muy intoxicado" de regreso al refugio para que se recuperara.

Después de unas horas de descanso y sin señales de lesiones, aparte de la resaca, el mapache fue liberado de nuevo en la naturaleza.