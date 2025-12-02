Tragedia en Stockton: Fiesta infantil termina en múltiple tiroteo

Una fiesta infantil se convirtió en la peor pesadilla para la comunidad de Stockton, que hoy está de luto. El domingo, alrededor de las seis de la tarde, se reportó un tiroteo en medio de la celebración. Este lunes, autoridades de la Oficina del Alguacil confirmaron que hay un total de 15 víctimas, de las cuales cuatro personas murieron en el lugar.



La vocera de la Oficina del Alguacil del Condado de San Joaquín informó que entre las víctimas mortales hay menores, adolescentes y adultos, confirmando sus edades 8, 9, 14 y 21 años. En total, son 15 las personas afectadas.



Aún no se logra dar con el paradero de los sospechosos. La investigación continúa, y se sabe que al evento asistieron entre 100 y 150 personas

Declaración de Heather Brent, vocera del alguacil en San Joaquín nos dijo, "El equipo de investigación se presentó inmediatamente el domingo por la noche. No han abandonado la escena. Hay un puesto de mando en el lugar, y están trabajando diligentemente para garantizar que investiguen y persigan todas las posibilidades."

En este múltiple tiroteo participan varias agencias y fuerzas de seguridad. De acuerdo con la información preliminar, las autoridades han determinado que se trató de un incidente selectivo, por lo que no existe una amenaza activa para la comunidad.