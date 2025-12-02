Noticias de la Costa Central 12-02-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Reunión para mejorar el transporte en Santa María

Santa María invita al público a una reunión esta semana para ayudar a mejorar el sistema de autobuses.

Cada año, Santa Maria Regional Transit realiza este taller para conocer qué necesidades de transporte no se están cumpliendo.

La comunidad puede compartir sugerencias, ideas o preocupaciones para mejorar el transporte público en la ciudad.

Nuevo negocio abre en antiguo Costco de Santa María

El antiguo edificio de Costco en Santa María ahora alberga un nuevo negocio.

Estuvo vacío durante 8 años.

Furniture Land abrió tras un año de construcción.

Se ubica junto a la autopista 101, al sur de la ciudad.

La empresa tiene cuatro tiendas en el Valle Central y llega ahora a la Costa Central.

Los dueños esperan que la nueva tienda también beneficie a negocios vecinos.