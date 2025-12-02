Mareas Reales el Martes, Vientos de Santa Ana para Finales de la Semana

ALERTAS DE HELADAS Y CONGELACIÓN continúan vigentes en las zonas del interior mientras las temperaturas mínimas caen cerca del punto de congelación.

El martes, los vientos regresan al flujo en dirección al océano, trayendo más nubes marinas. Las temperaturas bajan respecto a días anteriores, con máximas en los 60s para gran parte del área.

¡Vuelven las mareas reales (King Tides) al pronóstico!

El oleaje alto comienza temprano y durará hasta el jueves. Es posible inundación costera en playas orientadas al oeste, especialmente durante la marea alta—generalmente entre 7 y 11 de la mañana.

Un aviso de peligro en la playa está vigente para Santa Bárbara hasta el sábado.

El miércoles será el día más frío de la semana. Las máximas estarán en los mediados de 50s y bajos 60s. Es probable que regresen las alertas de heladas y congelación. Las nubes marinas cubrirán el cielo durante la primera mitad del día antes de ir despejando.

Nuestro patrón meteorológico cambia el jueves, cuando un sistema de alta presión se establece frente a la costa. Esto traerá una moderada ronda de vientos Santa Ana, que podrían derribar árboles. Las temperaturas suben ligeramente y los cielos estarán mayormente soleados.

Nos mantenemos cerca de los valores normales durante el fin de semana.