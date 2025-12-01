Skip to Content
La Costa Central se prepara para celebrar las fiestas

COSTA CENTRAL, Calif. - La Costa Central se prepara para celebrar las fiestas.
Aquí algunos eventos que podrás disfrutar esta semana:

El 4 de diciembre, se realizará el encendido del árbol de Coast Village en Coast Village Road, Montecito, de 4 a 6 p.m., con presentaciones del cuarteto juvenil de la Sinfónica de Santa Bárbara.

Luego, el 5 de diciembre, de 6 a 8 p.m., se encenderá el árbol de abeto blanco de 39 pies en el Teatro Arlington.

También el 5 de diciembre, tendrá lugar la ceremonia de encendido del árbol en Stearns Wharf.
Un árbol navideño de 25 pies se iluminará acompañado de música y presentaciones del coro de Dos Pueblos High.

Además, habrá un concurso festivo de suéteres… ¡para humanos y mascotas!

