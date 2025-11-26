Precios del pavo bajan, pero muchos compradores no lo sienten

SAN ANTONIO, Texas - La Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas asegura que este año la cena de Acción de Gracias será más barata que en 2024. Según su estudio, un pavo de 7 kilos costaba 58 dólares el año pasado y ahora vale 55 dólares.

Pero en San Antonio, muchas personas con las que hablamos opinan lo contrario. Dicen que, aunque las cifras oficiales muestren una baja, en el supermercado los precios siguen igual o incluso más altos.

Las estimaciones provienen de una encuesta nacional realizada en la primera semana de noviembre en los 50 estados. Según el informe, el costo total de la cena clásica para 10 personas bajó un 5% comparado con el año pasado.

Aun así, la federación reconoce que los precios continúan elevados si se comparan con 2020, cuando la misma cena costaba 47 dólares.