Krispy Kreme x Peanuts: donas de fiesta
La colección Krispy Kreme x Peanuts llega este sábado con donas especiales inspiradas en el mundo de Peanuts de Charles M. Schulz.
Nuevas donas: una Snoopy Cookies & Kreme rellena de galletas y crema, una Charlie Brown ornament con relleno de masa de brownie, y la Christmas Wreath — glaseada original con crema de mantequilla verde, chispas y figuras de azúcar de Snoopy y Woodstock.
También regresan dos favoritas del público. Busca la colección en tu tienda Krispy Kreme más cercana este sábado.