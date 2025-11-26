Skip to Content
Krispy Kreme x Peanuts: donas de fiesta

Published 1:45 pm

La colección Krispy Kreme x Peanuts llega este sábado con donas especiales inspiradas en el mundo de Peanuts de Charles M. Schulz.

Nuevas donas: una Snoopy Cookies & Kreme rellena de galletas y crema, una Charlie Brown ornament con relleno de masa de brownie, y la Christmas Wreath — glaseada original con crema de mantequilla verde, chispas y figuras de azúcar de Snoopy y Woodstock.

También regresan dos favoritas del público. Busca la colección en tu tienda Krispy Kreme más cercana este sábado.

