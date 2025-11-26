Skip to Content
Gran león marino sorprende a conductores en Washington

Washington - La semana pasada, conductores en una carretera rural del oeste de Washington se encontraron con un obstáculo inesperado: un gran león marino merodeando entre los carriles durante un fuerte chubasco.

En ese momento, la zona estaba bajo advertencia de inundación costera.

Las imágenes muestran al león marino con la cabeza levantada, gotas de lluvia cayendo sobre su rostro, aparentemente tranquilo ante la situación.

La policía aconsejó a los conductores usar precaución, advirtiendo que un “gran amigo” estaba merodeando en la carretera.

