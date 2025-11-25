Noticias de la Costa Central 11-25-25

COSTA CENTRAL, Calif. - AMENAZA DE BOMBA OBLIGA A EVACUAR EL CAMPUS DE ALLAN HANCOCK EN SANTA MARÍA

Una amenaza de bomba recibida la tarde del lunes provocó la evacuación inmediata del campus de Allan Hancock College en Santa María.

De acuerdo con las autoridades, la llamada con la amenaza se registró a las 2:21 p.m. Personal del colegio y equipos de emergencia actuaron rápidamente, evacuando a estudiantes y personal, y cancelando todas las clases por precaución.

Tras una revisión exhaustiva de las instalaciones, la policía confirmó que no se encontraron artefactos explosivos.

Las clases se reanudan hoy con normalidad, mientras los investigadores trabajan para determinar el origen de la llamada que generó la amenaza.

SALUD, INNOVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DESTACAN EN CAL POLY

El Departamento de Salud y Bienestar de Cal Poly lanzó nuevas máquinas expendedoras médicas que ofrecen productos farmacéuticos básicos de venta libre para estudiantes y personal. Estas máquinas buscan mejorar el acceso a artículos esenciales de salud dentro del campus.

El viernes, la Expo de Proyectos de Graduación presentó el prototipo de un sensor portátil de monóxido de carbono, creado en honor al exalumno Johnny Heathco, quien falleció por intoxicación de monóxido. El dispositivo tiene como objetivo prevenir tragedias similares y promover la seguridad.

Además, el Instituto de Educación Internacional nombró al programa de estudios en el extranjero de Cal Poly como el número uno del país por cuarto año consecutivo, destacando el compromiso de la universidad con la educación global.