Martes cálido, clima agradable para el Día de Acción de Gracias.

¡Feliz martes! Esta mañana está fresca, especialmente en el interior, donde se ha emitido un Aviso por Heladas hasta las 9 a.m. Se espera escarcha en el parabrisas y condiciones peligrosas para mascotas y plantas. Las temperaturas subirán bastante rápido debido a los fuertes vientos que continuarán hasta la noche. Por ahora no se han emitido Avisos por Viento, pero es probable que aparezcan algunos. El flujo offshore traerá temperaturas ligeramente más cálidas y cielos que despejarán rápidamente. Las máximas alcanzarán los altos 60s y bajos 70s. Nos espera otra noche fría y con heladas.

Los vientos seguirán bastante fuertes el miércoles mientras continúe el flujo offshore. Este será el día más cálido de la semana. Las máximas estarán en los 60s y 70s, cerca del promedio. Los cielos se despejarán rápidamente y las aguas marinas estarán tranquilas. ¡Disfruten!

El flujo onshore regresa el Día de Acción de Gracias y el Black Friday, y las temperaturas comenzarán a bajar. Permaneceremos secos esos días; sin embargo, las nubes aumentarán antes de nuestra próxima oportunidad de lluvia. La lluvia parece llegar entre la noche del sábado y el domingo, con cantidades ligeras. Esto podría continuar durante los primeros días de diciembre. ¡Revisen más adelante en la semana para más detalles!