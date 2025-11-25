Skip to Content
Crispin

Christmas in the Country Pausa Este Año en Santa María

By
Published 11:47 am

SANTA MARIA, Calif. - Durante cinco años, Christmas in the Country ha iluminado el Valle de Santa María, con exhibiciones creadas por negocios locales, escuelas y clubes. Los visitantes disfrutaban de un maravilloso mundo invernal desde la comodidad de sus autos. La experiencia comenzó en 2020 durante la pandemia.

Kim Parsons, participante del evento, comenta:
“Las familias vienen con sus hijos, vestidos con pijamas, tomando chocolate caliente y disfrutando del recorrido.”

Este año, el evento no se realizará. La organización decidió hacer una pausa debido a retrasos en eventos anteriores y la lluvia de este mes, que impidió comenzar los preparativos.

Johnna McGuire, directora de medios de Elks Recreation, explica:
“Fue una decisión difícil, pero si no podíamos hacerlo al nivel esperado, preferimos no hacerlo. Nunca quisiéramos decepcionar a la gente.”

Elks Recreation asegura que Christmas in the Country volverá el próximo año, mejor y más grande que nunca.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-lead
#telemundo

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.