Vuelos Vuelven a la Normalidad Antes de la Temporada Alta

La puntualidad de los vuelos en el país regresó a niveles normales tras el cierre de gobierno que afectó a muchos controladores aéreos. Esto llega justo a tiempo para la temporada más ocupada del año.

El 30 de noviembre será el día más concurrido, con más de 3.2 millones de viajeros en aeropuertos de todo el país, superando las cifras del año pasado.

En el aeropuerto DFW, los días más ocupados serán el domingo antes y el domingo después del Día de Acción de Gracias. Hoy, sin embargo, todo luce normal, según pasajeros como Javier Brindis, quien viaja a Ciudad de México y reporta que no ha tenido retrasos.

En Dallas Love Field, los días más concurridos serán el 25 y 26 de noviembre, con más de 33 mil viajeros en 210 vuelos de salida. El día más ocupado después del feriado también será el 30 de noviembre, con 35 mil pasajeros en 219 vuelos.

Las autoridades recomiendan verificar el estado del vuelo en línea, llegar con tiempo al aeropuerto y revisar en la página del TSA qué artículos están permitidos para evitar retrasos.