Noticias de la Costa Central 11-24-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Estudiantes Exigen Más Seguridad en la Laguna

Estudiantes de UC Santa Barbara están pidiendo más seguridad en la laguna después de un intento de agresión. En octubre, la policía del campus reportó que un hombre desconocido tiró a una mujer al suelo cerca de la laguna. Ahora, los estudiantes quieren que se instale iluminación de seguridad alrededor del área y también piden colocar teléfonos de emergencia azules.

Permiten mantener muro de rocas en Leadbetter Beach

La Comisión Costera de California aprobó el permiso de Santa Bárbara para mantener una fortificación de rocas en Leadbetter Beach. Esta estructura se utiliza para proteger el área durante las tormentas de invierno.

Según Noozhawk, la aprobación permite que la ciudad haga reparaciones en el futuro si las tormentas mueven alguna de las rocas. Además, el permiso exige que la ciudad contrate a un ingeniero civil para monitorear la estructura durante los próximos tres a cinco años y garantizar que se mantenga en su lugar.