Lluvias persistentes el viernes, manteniéndose seco y templado hasta la semana festiva

Aparecen ligeras posibilidades de lluvia el viernes. La mayoría de los impactos se sentirán en el interior y a través de los condados de Los Ángeles, donde las tormentas eléctricas podrían generar trombas marinas y tornados.

Sin embargo, en nuestra zona de cobertura, se esperan algunos cielos despejados y un clima más seco. Es posible una o dos tormentas eléctricas aisladas.

Lo más probable es que los chubascos comiencen tierra adentro y crucen las playas rápidamente. Un escenario similar al del martes, ¡cuando algunos microclimas recibieron granizo de una célula de movimiento rápido!

Nos secamos el sábado y los vientos amainan. Las advertencias de oleaje alto se mantienen para las playas orientadas al oeste. ¡Los cielos se despejan y el sol brilla intensamente!

El clima seco dura el domingo y durante todo el Black Friday. Espere algunas nubes marinas por la mañana y cielos despejados cada tarde. Se espera un clima seco y templado para el Día de Acción de Gracias!

A disfrutar! Algunas indicaciones de lluvia aparecen para el fin de semana, pero aún hay más información por venir.